何栢良質疑大廈強檢欠邏輯促取消　倡縮短確診者隔離日至5天

本港抗疫歷程踏入第999日，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（17日）表示，政府要檢疫防疫政策，減少低效率及擾民的措施，當中應取消大廈強制檢測，因現時超過九成患者居家隔離，「咁污水點可能無病毒？病毒量一定好高，邏輯上站唔住腳，準確啲講推論係錯」，反而要投放資源推動疫苗接種。他又認為，可縮短確診人士居家隔離縮短至5日，甚至取消密切接觸者檢疫期，減少社會的防疫代價。



+ 1

何栢良在商台《在晴朗的一天出發》指出，現時政府採取污水檢測而進行的大廈強檢是浪費資源，認為污水檢測只是一個監察指標，然而，本港每日數千宗感染個案中，超過九成患者是居家隔離：

超過九成患者係居家隔離，咁污水點可能無病毒？病毒量一定好高，啲大廈18區周圍都係，如果作為指標去決定大廈係咪有活躍傳播鏈，邏輯上站唔住腳，準確啲講推論係錯。 港大感染及傳染病中心總監何栢良

他又指，全港約4萬多棟大廈，只抽取當中約60至70棟大廈強檢，陽性比率卻與社區檢測差不多，找出的個案亦只佔整體個案極少比例，質疑如何改變到整體疫情，認為做法沒有說服力，亦不合道理，成效低及擾民，建議政府盡快取消強制檢測及圍封強檢，投放資源聚焦推動疫苗接種。

▼10月10日起強制檢測公告▼



+ 56

何栢良又指，隨着本港有八成三針接種率，建議確診人士隔離數日由7日減少至5日，參考外地例子，英國建議成人減少接觸5日，新加坡更縮短至3日；他續指，世衞已建議打齊針的密切接觸者，只需自行觀察便可投入正常生活，認為本港可取消密切接觸者檢疫安排，減少社會的防疫代價。