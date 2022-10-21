港島東泌尿外科獲傑出團隊獎　疫下首創磁石導管移除支架技術

新冠疫情持續近三年，對醫療系統亦造成嚴重衝擊，非緊急醫療服務更首當其衝，其中獲得2022年度醫管局傑出團隊的港島東醫院聯網泌尿外科團隊的工作亦受影響，非緊急服務在疫下難以維持，「第一波來嘅時候，將我哋啲手術停曬，將啲麻醉科醫生轉晒去COVID（新冠）幫手，無麻醉科醫生就無手術做，就累積咗好多病人，（所以）一完個陣，就要盡量開多啲section（手術）清返。」

受疫情影響最深的服務相信是需要安裝塑膠支架，以改善輸尿管堵塞情況的病人，一般佩戴支架數周後便需移除，惟受疫情所限未能按時順利移除。團隊於是首創以磁石導管將支架移除的技術，成功減少病人佩戴支架過長的機會，至今服務約150名病人。



團隊首創以磁石導管將支架移除的技術，成功減少病人佩戴支架過長的機會，至今服務約150名病人。（廖雁雄攝）

港島東醫院聯網泌尿外科團隊榮獲本年度醫管局傑出團隊獎，回顧過往歷程，東區醫院外科顧問醫生李卓文表示，新冠疫情讓非緊急服務暫停，一度囤積不少病人個案，需要加緊時間處理。「其實每一波之間，我哋醫院都用好多方法，加埋麻醉科醫生協調，盡量加手術時間去清呢班病人，所以每一次喺波同波之間，我哋都好辛苦。」幸而現時將第五波囤積的病人「已經清曬」。

東區醫院外科顧問醫生李卓文（中）表示，新冠疫情讓非緊急服務暫停，一度囤積不少病人，需要加緊時間處理。（廖雁雄攝）

東區醫院外科副顧問醫生俞文軒表示，有病人需要安裝塑膠支架改善輸尿管堵塞的情況，一般僅需安裝數星期。以往病人需要做膀胱鏡檢查以移除支架，惟受疫情影響，病人未能按時順利移除支架。「希望喺最艱難嘅時候都維持到服務」，他們留意到外國有安裝磁石在塑膠支架末端的技術，因此參考其做法，於2020年底研發以磁石導管將支架移除的技術，成功減少病人帶支架過長的機會，至今已服務約150名病人。

另外，團隊與律敦治醫院內科及老人科自2015年起合作制定「試行拔除導尿管指引」，社康護士可根據指引幫助試行拔除導尿管。港島東醫院聯網外科顧問護師（泌尿外科）呂嘉樂表示，相比之前病人需要先診症，後安排覆診，再安排拔除導尿管，前後需時10至11星期，現在最快1至2星期便能做到，至今已有過百名病人成功拔除。

團隊亦於疫情期間，派遣社康護士上門為病人試行拔除導尿管，「唔使等疫情過咗先做（拔除）」，以免病人因長期佩戴導尿管，而有機會引發尿道及膀胱創傷、導尿管滲尿及柱塞、性功能障礙等併發症。

李卓文期望未來能建立一站式診所，「讓病人原先要分幾次嚟醫院做檢查 （手術），希望一次性做晒所有嘢。一個病嚟一次醫院就得，唔需要嚟幾次先有結論，唔使排幾次先做到手術。」