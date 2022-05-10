醫管局表揚9位傑出員工、7隊傑出團隊　包括伊院急症室醫生何曉輝

醫管局今日（10日）公布2022年度傑出員工及團隊和優秀青年獎結果。今年有9位傑出員工、7隊傑出團隊和13為優秀青年獲獎，分別來自七個聯網中的24間醫院和辦事處。傑出員工中，有一名是早前在伊利沙伯醫院員工大會上流下男兒淚的醫生何曉輝。



2022年3月初，明愛急症室外臨時病房。（盧翊銘攝）

醫管局公布9位傑出員工，其中一位是來自伊利沙伯醫院部門主管何曉輝，他早前於3月在員工大會上落下男兒淚，片段在網上流出，引起不少迴響。另外亦有屬於北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院的顧問醫生（內科及老人科）及部門主管陳藝賢。

醫管局另外向七個團隊頒發傑出團隊獎及13位頒發優秀青年獎，分別來自北大嶼山醫院的「抗疫先鋒」、瑪嘉烈醫院「醫院管理局傳染病中心」、及港島西「港島西醫院聯網新冠疫苗社區接種防疫團隊」等等。

評選小組其他成員包括另一位大會成員陳偉儀教授、2021年傑出員工得獎者陳妙貞、醫管局行政總裁高拔陞醫生、九龍東醫院聯網總監譚錦添醫生及醫管局人力資源主管麥志偉。

醫院管理局2022年度傑出員工及團隊及優秀青年獎詳細名單：



醫管局自1993年開始，每年均舉辦這項員工獎勵及嘉許活動，以表揚具卓越成就的員工及團隊，時至今年已踏入第29屆。此外，醫管局十分關注年輕一代同事追求工作認可及成就感，自2018年開始增設了優秀青年獎，以表揚年輕員工的良好表現。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼

