傳染病中心獲醫管局傑出團隊獎　第五波疫情時兒童、成人科互補位

醫院管理局早前公布2022年度傑出員工及團隊獎，有份獲獎的瑪嘉烈醫院「醫管局傳染病中心團隊」由多個專科部門成員組成，如內科、兒童及青少年科、病理學等，在香港抗疫中擔當重要角色。不少成員經歷過2003年沙士，亦處理過不同傳染病，例如豬流感、禽流感等個案，當香港2020年1月出現首宗懷疑新冠病毒患者後，傳染病中心擔當「先頭部隊」，面對來勢洶洶的新冠病毒及從首名病人取得臨床數據資訊。



第五波期間，兒童及成人傳染病科團隊首次互相合作，以減輕人手及病床壓力，病童及家長入住同一隔離設施，成人科和兒科醫生一起巡房及研討治療方式。醫管局傳染病中心部門運作經理李韻梅指，「兒科同事照顧慣小朋友，估唔到又好有耐性氹啲長者，食藥效果更好。」



「醫管局傳染病中心團隊」獲醫院管理局2022度傑出團隊獎。成員（左起）瑪嘉烈醫院兒童傳染病科醫生關日華，醫管局傳染病中心醫務總監醫生曾德賢、及醫管局傳染病中心部門運作經理李韻梅，分享抗疫感受。（梁思行攝）

成員之一、應對過沙士的醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢指，2020年1月22日傍晚接收首位疑似新冠病毒確診病人後，傳染病中心隨即準備就緒，希望從這名病人取得病毒的第一手資訊，並且能盡快與其他專家通報。

第一時間從首名病人獲取應對疫情有用資訊

曾德賢表示，傳染病中心在沙士一疫後成立，多年來處理過不同傳染病，如豬流感、禽流感、中東呼吸綜合症及伊波拉病毒，當時面對新一波未知病毒仍感到緊張，2019年12月時收到出現新病毒的消息，隨即加強傳染病中心的硬件配套及為員工進行特訓。

他憶述，當時中心接收由武漢來港、首位新冠病毒患者時，一眾專家及醫生都在場為該男子測量從他口中呼出的空氣含有的病毒量。但發現病毒量很少，原因當時的負壓病房每一小時換氣量多達16次，一般醫院內的病房每小時為12次。他直言，對於醫院的硬件配套一直很有信心。

團隊三位成員都曾經歷過2003年的沙士，從昔日的新丁成為管理層級別，憑以往的經驗帶領團隊面對這世紀之疫。（梁思行攝）

第五波疫情為香港醫療系統帶來重創，曾德賢指他在疫情不同時期曾出現不同的擔心，最大的擔心是人手不足，「有好多同事都病倒。」而醫院亦因為第五波而作出了很多新嘗試。

2022年2月16日，瑪嘉烈醫院病人爆滿。



成人科和兒科醫生一起巡房研究治療方式

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科醫生關日華回應指出，3月時比較多兒童感染Omicron，醫院安排成人及兒童傳染病科醫護團隊互相補位，以減輕人手及病床壓力；又安排病童及家長入住同一隔離設施，因此成人病房亦收冶不少病童，成人科醫護團隊當時幫忙照顧兒童患者。成人科和兒科醫生亦會一起巡房，研討治療方式。

安排有育兒經驗成人科護士照顧兒童患者

李韻梅則認為，為了成人科護士能更妥貼的照顧兒童，安排已為人父母的護士負責照顧兒童患者，因他們更擅長照顧兒童，例如餵食和溝通方面，更容易理解兒童患者的需要。期後，在第五波疫情高峰期，傳染病中心接收較多成人患者，相對兒童患者數量回落，兒科團隊則幫忙照顧成人患者，「唔知兒科同事係咪照顧慣小朋友，估唔到有好有耐性氹啲長者，食藥效果更好。」

醫管局自1993年開始，每年均舉辦這項員工獎勵及嘉許活動，以表揚具卓越成就的員工及團隊，時至今年已踏入第29屆。此外，醫管局十分關注年輕一代同事追求工作認可及成就感，自2018年開始增設了優秀青年獎，以表揚年輕員工的良好表現。

醫院管理局2022年度傑出員工及團隊及優秀青年獎詳細名單：

