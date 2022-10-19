涉掌摑學生右臉30下　斥臉皮厚　女教師否認普通襲擊受審

女教師涉嫌於2018年尾，因一名13歲女學生遲交功課及未出席留堂，斥對方「臉皮厚」，兩度拍打其臉部共30下。女學生事隔2年終向警方揭發事件，女教師否認一項普通襲擊罪，案件今（19日）在九龍城法院開審。女學生X供稱，被告初時有向她道歉，X亦選擇原諒對方。惟X後來一直遭校方針對，一到學校便遭「禁錮」在學生資源中心逾半年，未能與同學接觸及上課，因而決定報警。



被告張慧欣(40歲)，被控於2018年11月30日，在九龍黃大仙一間中學的禮堂內襲擊女子X。

X指被告掌摑時情緒激動

案發時就讀中二的女學生X供稱，她當日因欠交功課遭被告罰留堂，但由於X另須就翌日畢業典禮合唱團表演進行彩排，X故決定先去排練，事後再找被告解釋。其後在X前往禮堂期間，被告大叫X的名字並將她帶到禮堂內，然後不斷罵X「臉皮厚」、「鬧極都唔識聽佢話」，又以左手兩度連續不停拍打X的右邊臉，共約30下，力度也頗大。X另指被告當時情緒激動、高漲，X因而感到害怕及不知所措，未有給予被告任何反應。

被告離開後，X不禁飲泣，她的同學因而陪X到洗手間。X洗面時發現右臉中度紅腫，明顯與左邊有分別，隨即到社工室告知社工此事，最後由母親接回家。副校長同日致電X稱校方會處理事件，吩咐X翌日照常進行畢業禮表演。X另透露她事後未有求醫，臉部紅腫在3天後才散去，X最後於2020年9月轉校。

X續指，被告事後約一星期曾在4樓走廊向X道歉。另翌年9月初在社工室與X會面時，被告則曾解釋指：「點解我鬧嗰個人都喊，點解呢個𡃁妹俾我鬧會唔喊架呢，所以我先衝動起上嚟打你，對唔住。」

指被告事後道歉 但校方一直針對X

辯方之後質疑，被告案發時怎會沒有要求X離開禮堂，反而在有30多人在場時掌摑X。X解釋指，初時所有同學都在禮堂外，於被告責罵期間才進入禮堂，X又透露被告當時曾坦言：「想俾全校都見到你俾我鬧」。

X另指向社工揭發事件時，社工曾吩咐X將事件交予校方及父母處理，自己不要採取任何行動，包括報警。被問及中三時是長期沒有上課，X自言於2018年12月至2019年9月，遭「禁錮」在學生資源中心，期間未能正常上學，去洗手間、小食部也要獲批准及陪同，學校之後更表示X需要有足夠出席率才能升中四。X當時感到很不開心及無助，她初時原本因被告道歉，故已原諒對方，但X事後卻一直被校方針對，所以才在2年後決定報警。

X的父親之後出庭作供，他指被告曾親口承認與X身體上有接觸及道歉。X父見狀表明，基於被告坦白及肯面對事件，決定不再追究，但警告對方不能再犯。惟被告之後態度完全相反，校方於2019年9月開學當天更指若X不追究，就讓其升班，否則就以出席率為由留班。校方之後更多次將一份文件速遞或郵政局掛號予X一家，不斷騷擾他們一家，X父因而決定報警。

案件編號：KCCC 1821/2022