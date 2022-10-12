男教師被指車廂內非禮男子　官指便衣警與事主口供不一致　裁罪脫

男教師被指於港鐵站內尾隨一名24歲男子至車廂後，撫摸其臀部約1分鐘，其後遭便衣警當場拘捕。教師早前否認1項猥褻侵犯罪受審，裁判官崔美霞今（12日）在九龍城法院裁決指，目擊案發經過的警員與事主的證供有關鍵性的矛盾，認為控方未能在毫無合理疑點證明被告犯案，裁定被告罪名不成立兼獲訟費。



被告劉其至（43歲，教師），被控於2022年3月17日，在由港鐵尖沙咀站駛往佐敦站的車廂內，猥褻侵犯男子X。

被告劉其至在九龍城法院被裁定非禮罪不成立。(資料圖片)

案發時事主低頭看手機

崔官引述涉案便衣警的供詞指，他於當日在尖沙咀站看見被告在月台不時望向男子下半身，其後更尾隨X上車。便衣警生疑，遂尾隨被告，見到被告在車內站在X身後，垂下的右手屈曲呈C字放在X的左臀上約1分鐘，當時X正在用手機；X則未有目擊X犯案，僅感到有東西觸碰到其臀部。

兩主要證人描述撫摸時間不一致

崔官分析證供指，便衣警的說法與事主的供詞有關鍵性、不可磨合的分歧，如兩人就車上各人所站的位置、附近有否其他乘客、被告撫摸X臀部的時段等均不一致，故認為法庭未能依賴便衣警的證供，加上X未有目擊事件經過，控方未能在毫無合理疑點下證明被告非禮X，終裁定被告罪名不成立。辯方隨即申請訟費，獲崔官批准。

案件編號：KCCC 1238/ 2022