90後教師創業　跳出課室推廣情緒教育　最重要良好團隊合作

創業有無限可能，但有曾任教師的年輕人想到，要先關心香港學生的情緒健康。28歲的楊思毅和26歲的郭梓樂，畢業後同在一所小學任職老師，期間留意到不論「壞學生」還是「好學生」，在表達自己的感受時都遇到困難，「佢哋需要嘅，未必係咁細個就要谷佢哋讀好英文、數學、常識，而係去認識同察覺自己。」



4年前，他們與另一位已為人父的拍檔魏敬國，一同創立了推動社交情緒教育的機構「 JUST FEEL 感講」，希望透過學校夥伴計劃，為教育工作者和家長提供支援，至今已有20間學校參與。三人認為，在創業路上，最重要的是與同事有良好的團隊合作。



（左起）魏敬國、楊思毅和郭梓樂在2018年時一同創立了推動社交情緒教育的機構「 JUST FEEL 感講」。（陳葦慈攝）

遇到9歲「冇得救」學生得到啟示

楊思毅（Raymond）和郭梓樂（Matthew）以往在 聖文德天主教小學任教，作為班主任，他們觀察到很多學生「唔係好識表達自己感覺」，例如上課時突然大哭、憤怒時亂丟東西。他們認為教育制度之下有一些源於根本的情緒教育問題，即使是學校內部也不能處理 ；然而一個可讓學生擁抱及表達自己的感受及需要的善意溝通環境，對學生的身心靈健康卻是十分重要。

「當時有一個9歲學生，基本上大部分老師都唔鍾意佢，話佢成日出位、唔聽話，甚至有老師話佢『冇得救』……我都好困惑，一個9歲嘅同學點解會冇得救呢？」楊思毅說，他小時候也是常要見訓導主任的「壞學生」，因此他決定深入了解這位同學，「我估佢其實有啲經歷、 感受佢唔識消化，慢慢建立咗信任，佢講到有啲挫敗、憤怒、傷心……其實教育制度未必有好好照顧一班唔係太適合主流教育嘅學生，而佢哋只會愈來愈挫敗。」

「好學生」不快樂因不為自己

「壞學生」如是，「好學生」也不一定快樂。郭梓樂憶述，當時他班上有一位乖巧、成績好的同學，「全部老師都鍾意佢，但當我真正留意，發現佢其實唔太開心，小息會成日自己坐喺位度……佢做大部份事情都係為咗要老師、父母欣賞，冇一樣係為自己興趣、自我發展而做。」郭梓樂認為，現代社會提倡以教育幫助學生「搵到自己」，實際上卻處處都仍未做到，「好想知道香港教育發生咩事……係學習唔夠愉快？課外活動唔夠多？定係成個文化、老師課堂內外點溝通都關事？」

推廣情緒教育 同事說NO 校長既支持又參與

楊思毅說，當時他們「周圍搵方法」，其後接觸到「善意溝通」和「社交情緒教育」這兩套理論，於是希望在校內推廣。他形容當時如「保險經紀」般，在教員室內逐一向同事「推銷」，希望他們能聆聽和了解，「香港老師壓力大，好多人好忙，個個都話點解唔教返好佢哋英文、常識就算？當時接受到嘅『No』，係遠遠多過『Yes』。」

幸好多番努力之下，二人的計劃終獲校方支持，他們更曾與校長，在假期時一同前往台灣拜訪善意溝通工作室創辦人、精神科醫師鄭若瑟。後來他們為了全情投入推廣工作，毅然離開教育最前線，憑着在創科比賽中獲得的10萬元起動資金，與同樣對情緒教育有興趣的拍檔魏敬國（Anthony），在2018年以慈善團體的方式成立「 JUST FEEL 感講」。他們又在2020年7月成功獲陳廷驊基金會支持，基金會除了在兩年內提供共260萬元資助，亦在機構方向、策略等提供意見。

三人均指，創業的過程中，團隊的努力功不可沒。現時機構連同兼職、實習共有18位同事，當中除了教育背景、工作經驗，他們更著重員工對情緒教育是否有熱誠。

任職研究與開發部門的盧卓欣指，見到團隊「做緊啲細個冇嘅嘢」，例如從小到大、每當犯錯便「好怕畀人知」；認為公司除了在夥伴學校推廣，在公司內部亦有實踐相關理論，「會在意我哋感受。」

曾任教Band 3中學、現在機構負責聯絡工作的馬偉諾則指，過往在校內留意到，很多學生欠缺家庭支援，而學校成為了他們唯一的安全網；過去他曾與學生因行為、功課發生衝突，但也令他反思，應如何更好地幫助學生。他又指，慶幸離開學校後，發現有機構如此重視教師培訓 ，更遍及親子關係，「視野比我原本諗嘅更加遠大。」