疫情｜無外遊婦染XBD變異病毒株　料與早前個案無關連　累計2宗

新冠肺炎疫情反覆，確診數字再破5000宗關口，今（19日）新增5.124宗確診個案，當中近8%為輸入個案。另外，變種病毒株再流入社區，在本地個案中再錄得1宗XBD變種病毒株，累計有兩宗染變種病毒株的本地個案。該個案涉及一名58歲女子，居於東區，沒有外遊紀錄，已接種三劑疫苗，沒有出現病徵。

另外，今新增12人死亡，涉6男6女，年齡介乎62至100歲，其中1人已打4針。七日平均死亡人數為7.3人，七日平均死亡率降至0.137%，至今本港累計死亡個案共有10,297宗。



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XBD患者居東區 已接種三劑疫苗

本港確診數字反覆，今新增5,124宗確診個案，再破5,000宗關口，較昨日確診數字微微上升3.43%，當中本地個案佔4,734宗。

截至今日零時零分，衞生署就每個輸入個案做分析，再發現多15宗變異病毒株個案，分別為9宗XBB、2宗BQ.1.1、1宗XBD及BF.7多3宗亞系個案，累計有120宗變異病毒株個案。該宗XBD變種病毒株個案涉及一名58歲女子，居於東區，沒有外遊紀錄，已接種三劑疫苗，沒有出現病徵。



衞生署公共衞生化驗服務處於10月10日至10月16日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.5%及92.5%。

增390宗輸入個案 七日平均4.84%

另外，本港今錄得390宗檢測陽性輸入個案，新增輸入個案當中，255宗涉及機場檢測樣本、89宗涉及第一至三日樣本，餘下46宗涉及第四至七日樣本。由於昨日由機埸入境的旅客達8,507，故確診比率為4.58%，較昨日的4.83%稍微回落，七日平均確診人數達372人，平均確診率為4.84%，接近5%的關口。

12名患者死亡 七日平均死亡率0.137%

死亡個案方面，截至今日凌晨零時零分，新呈報12宗感染新冠病毒病人離世個案。涉及6男6女，年齡介乎62至100歲，當中4人來自院舍。



打針方面，1人已打4針、8人已打3針、2人已打2針及1人沒有疫苗紀錄。七日平均死亡人數為7.3人，較昨日輕微上升，七日平均死亡率降至0.137%，至今本港累計死亡個案共有10,297宗。

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學校呈報688宗確診個案

學校呈報方面，今日再多688宗呈報個案，分別為587名學生和101名教職員，當中11間學校共有11班要停課，另外文理書院（九龍）的籃球隊亦因多人確診要停課。

院舍方面，今日有6間院舍有呈報個案，全為安老院舍，有9人確診分別為7名院友及2名員工，18名院友要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

1. 東華三院余振強紀念護理安老院 (香港黃竹坑黃竹坑徑2號黃竹坑老人服務綜合大樓B座地下及地下低層部分、1字樓及2字樓東西翼及3字樓西翼)

2. 基恩護理安老院有限公司 (新界屯門丈量約份第130約地段第585A及585RP號（亦稱藍地桃園圍68及69號）)

3. 仁濟醫院李陳玉嬋安老院 (新界沙田博康邨博智樓地下1至10室及1字樓101至124室)

4. 明芯護老院有限公司 (新界元朗青山公路第115約1356地段A、B及C座)

5. 傅麗儀護理安老院 (香港灣仔肇輝臺1號H)

6. 昌年護老中心 (新界葵涌葵涌道1013至1033號昌年大廈2字樓)

