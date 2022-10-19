施政報告︱民主黨批只顧搶人才未提挽人才　羅健熙：止血更加迫切

特首李家超今日（19日）發表上任後首份施政報告，施政報告2022中花不少篇幅於搶人才及引資。民主黨主席羅健熙認為挽留人才比吸引人才更重要，然而施政報告卻未有着墨於「止血」方法。 羅指，應針對問題根源，研究人才離開香港原因，再作出改變，以挽留人才。



羅健又提到雖然今次施政報告篇幅長，涉獵範圍亦很廣，但質疑市民難以感受到政策對他們的幫助，因為不少措施都需要一段時間才會見到成效，力度亦非常不足：「只係一啲以往做開嘅再延長多少少，冇切實地去幫到啲企業同香港生活緊嘅人。」



勞動人口流失約14萬人 羅健熙：止血遠比吸引新人容易

李家超今日公布上任後首份施政報告，羅健熙回應報告內容指，搶人才及引資着墨較多，但未有提挽留人才，而政府提到過去兩年香港本地勞動人口流失約14萬人，因此，羅健熙認為與其去吸引更多人力，更迫切應做好如何「止血」：「遠遠比吸引其他新人容易。」

研究人才離開香港原因 搶人才或加劇本地人才流失

羅健熙認為每當吸引新人才或外資到港，都需要時間去適應才能上軌道，所以政府投放資源挽留目前已在香港的人才及企業會更為有效；羅健熙亦認為當吸引到外來人才到港，本地原有人才晉升機會相對減少，或反而加劇本地人才流失。羅健熙建議要解決人才不足的問題，應針對問題的根源入手，研究人才離開香港的原因，再作出改變。

羅健熙又提到，雖然今次的施政報告篇幅長，涉獵的範圍亦很廣闊，但他質疑市民難以感受到政策對他們的幫助，因為不少措施都需要一段時間才會見到成效。（盧翊銘攝）

羅健熙又提到，雖然今次的施政報告篇幅長，涉獵範圍亦很廣闊，但質疑市民難以感受到幫助，因不少措施都需要一段時間才會見到成效，提到雖然聖誕節將近，但現時市面仍有不少吉舖，反映香港整體的經濟狀況都非常差，但施政報告中卻較少著墨於會如何幫助正在香港生活的人或正在香港經營的企業，措施的力度亦非常不足：「只係一啲以往做開嘅，再延長多少少，冇一啲切實地去幫到一啲企業同香港生活緊嘅人嘅一啲情況。」

對未有放寬抗疫措施時間表感失望

李家超提到「要走在問題前面」，羅健熙認為今次施政報告只是追上原本應要做的，不少問題「仲喺眼前，未行到問題的前面。」例如抗疫未有具體時間表，甚麼時候才可以放寬等，認為要盡快推出時間表，讓市民見到前景，才會見到希望。

引入「紅隊」扮演反對角色 羅健熙斥以往未有認真對待外界意見

另外，施政報告中提到要引入「紅隊」扮演批判、反對角色，羅健熙提到過去有不少專業人士、學者等都有向政府提出意見，但似乎政府卻未有認真對待，他認為應找一些與政府立場不同的派別作商討，相信真實的反對聲音比「紅隊」會更有效。羅健熙又提到施政報告看不到傷補社會撕裂措施，指如市民對政府施政上有不信任，只會事倍功半。