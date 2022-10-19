施政報告直播｜新聘教師需通過基本法考試　晉升需參加內地學習團

【施政報告2022】特首李家超今日（19日）公布上任後首施政報告，提出關於發展經濟、改善民生的政策和措施，包括土地房屋的問題，以及如何增強香港的競爭力等，就不同範疇下定立了很多政策措施，亦會有政策措施篇章，令市民可以跟進在施政報告下其他領域一系列的政策措施。



▼10月18日 李家超展示施政報告▼



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【13:21】推動課堂內外國民教育，維護國家安全意識，優化學校發展和問責架構。

加強教師管理，擴展基本法測試要求，下學年起直資學校新聘常額教師通過基本法、國安法考試。要求晉升教師參加內地學習團。

務實應對學生人口下降，檢視中小學學位的實際情況，軟著陸為目標。公營小學實施小班教學。

【13:14】高小加入編程教育，高中加入人工智能教育。紓緩本地學生貸款人壓力，延長免息還款一年至2025年3月底。

【13:04】保護兒童：訂立強制舉報虐待兒童機制。聚焦改善兒童住宿照顧服務。

婦女事務委員會年度撥款從400萬增至1000萬，成立婦女自強基金。增加聘用少數族裔人士，出任勞工處助理。

檢視亂拋垃圾、阻街罰款。

推動電動公共交通工具及商用車路線圖。推出新一代電動的士，電動巴士及氫能巴士。

明年年初提交條例草案，管制即棄餐具。

全速建設石鼓洲現代焚化爐，並計劃興建第二座設施，北部都會區亦研究興建同類設施。

公共交通補貼延長6個月。

【13:00】明年第三季，將長者照顧券恆常化，2025/26年增加適用人數至12000人。

低收入家庭照顧者，從2400元增至3000元，一萬人受惠。

【12:54】十八區設立關愛隊，訂立KPI，探訪有需要認識。明年第一季，率先在荃灣和南區成立。

現屆區議會任期明年年底完結，責成民政及青年事務局、政制及內地事務局，作地區行政檢討，確保未來安排符合愛國者治港原則。

【12:51】體育發展

馬鞍山白石興建第二個體育園，北部都會區興建大型體育設施。

港島建造「活力環島長廊」，明年研究設計並展開工程，五年內完成連接九成。

發展大嶼山南部1000公頃綠化地帶，作保育康樂用途。

【12:41】成立基層醫療健康管理局，統籌公私營基層醫療服務。

醫療券加500元，容許夫妻共同使用長者醫療券，擴展至營養師、聽力治療專家，購買助聽器。

下一年度將內科專科新症輪候時間，減20%。

增加醫護人手供應，要求合資格醫護在個公營系統服務一定年期，引入合資格非本地牙醫。

制定中醫藥發展藍圖，落實20萬個新增門診名額。

2025年降低吸煙率至7.8%。

與內地合作，讓藥物在香港註冊，醫療儀器過河。大灣區港人，可用長者醫療券，繳付內地保險費。

【12:33】交椅洲人工島，三大規劃目標，創建第三個核心商業區，建立第四條過海鐵路。明年開展環評程序，2025年上馬填海工程。

六大重點運輸網絡：北都公路；沙田繞道；將軍澳藍田隧道；港深西部鐵路；中鐵線；將軍澳線南延線。

「北都公路」 — 打通新界北的東西脈絡，由西邊的天水圍途經新田連接東邊的古洞北，提升「北部都會區」的運輸容量；

「沙田繞道」 — 開通一條新南北幹道連接大埔及西九龍，為新界東居民提供更快捷途徑前往市區，並紓緩吐露港公路的交通壓力；

「將軍澳─油塘隧道」 — 興建將軍澳第三條公路隧道，配合將軍澳第137區的未來發展，加強對外連接；

「港深西部鐵路」 — 連接洪水橋和前海，便利港深往來，促進香港與大灣區融合發展、互聯互通；

「中鐵線」 — 興建第12條鐵路線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，紓緩屯馬線的載運壓力；及

「將軍澳線南延線」 — 把將軍澳線向南延伸至將軍澳第137區，優化該區的交通配套。

【12:26】土地供應

着力發展棕地，新界有16000公頃棕地，超過一半可用作房屋或其他用途。

將軍澳137區，5萬個房屋單位，2030年入伙。

壓縮造地時間，簡化環評、收地程序，修改《城市規劃條例》《收回土地條例》等，壓縮造地程序，「生地」變可建屋「熟地」縮短約三分之一至一半時間，環評程序壓縮至18至24個月。

加快業權統一，50年至70年樓齡強拍門檻，從80%降至70%；70年以上降至60%。精簡地契續期安排：2025年起地契到期，明年提交條例早案，定期為到期契續期，減少續租時間。

【12:14】房屋供應

打破房屋短缺長期困局，讓市民看到希望。根據「香港2030+」報告，未來30年，2019-2048年，整體土地供應要達7000多公頃。未來需要30萬1000個單位。

推出全新「簡約公屋」，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來五年建三萬個單位。輪候傳統公屋三年以上可申請入住，並保留輪候傳統公屋的位置。「簡約公屋」連「傳統公屋」，供應大幅增加五成。

公屋綜合輪候時間「封頂」，四年內由6年降至4.5年。

新建單位面積「封底」，每單位實用面積不少於26平方米。

落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，助12,000戶提早3至18個月上樓。善用市場力量，鼓勵私人發展商參與興建資助出售房屋。

【12:04】全力推進北部都會區建設，生地變熟地需時從十多年壓縮一半。成立「北部都會區督導委員會」及「北部都會區諮詢委員會」，明年成立專責部門，2023年制訂具體計劃和行動綱領。建議興建貫穿「北部都會區」東西的「北都公路」，以及推展由洪水橋接駁至前海的跨境「港深西部鐵路」（屬「3+3」鐵路及主要幹道項目）。

落馬洲河套區正興建三楝大樓，河套區以外首批創科用地2024年動工。洪水橋和元朗一帶，首批多層工業大廈用地2023年完成平整，商業用地2026年完成平整。

金鐘道政府合署，近四成辦公室樓面面積會遷往北部都會區，騰出辦公室。

啟動法律程序，2024年把紅花嶺一帶約500公頃指定為郊野公園，與深圳梧桐山呼應。

2024年逐步開放沙頭角（除中英街），啟動生態旅遊。

【11:55】繼續支援中小企，延長「還息不還本」六個月，減少非住宅用戶75%水費及排污費。

提升陸路口岸設施，北環線研究採用一地兩檢及合作查驗一次放行。

繼機埸第三跑後，系統設計2024年完成，大幅增加機場容量及競爭力，機管局做多個項目，加強機場與大灣區城市聯繫，例如海天中轉大樓，航空學院為明年上半年互派青年，300名額，同法國國用民空學院有航空運輸管理高等碩士課程，吸引人才讀，完善租任飛機的首選地。

【11:49】持續提升文化基建，制定新十年發展藍圖，博物館增至19間，增加座位數目一半，明年起分階段建東九文化中心，鼓勵私人發展項目加入。

成立文化藝術盛事基金，2024年舉辦粵港澳大灣區文化藝術節。推動香港流行文化走出香港，在電影、電視、串流平台擴容。創意香港推動與內地合拍內容。與業界設立流行文化節，探討未來設立流行文化館可行性。

【11:42】東鐵線科學園白石角站，2033年前開通。2025年起，擴建科學園、數碼港。

吸納創科人才，優化「科技人才入境計劃」，撤銷聘用本地僱員要求、延長配額有效期至兩年。

研究科學園附近，建造新一幢創新斗室，深港科學園研究住宿空間。

兩年後政府服務全面電子化。明年修例，新建樓宇需預留空間建設5G網絡。

▼施政報告就解決房屋及土地問題提出新政策▼



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【11:30】對接國家戰略 增強發展動能

成立「融入國家發展大局督導組」，特首任組長，三司長任副組長，推進、督導跨局工作，加強與內地機構溝通。

全面提升香港金融服務競爭力。港交所明年修改上市規則，便利未有盈利的先進技術企業融資。

香港處理全球七成半離岸人民幣結算，優化市場基建。加強互聯互通，全速落實中國證監會的互聯互通安排。

今年內提交豁免股票買賣印花稅條例草案。

虛擬資產方面，提交條例草案，建議發牌制度。

▼施政報告提出要「搶人才、搶企業」▼



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【11:19】引入人才

過去兩年本地勞動力流失14萬人。

成立財政司司長帶領的引進重點企業辦公室；成立政務司司長帶領的設立「招商引才專組」；未來基金撥出300億，成立「共同投資基金」；高端人才計劃；優化現有多項輸入人才計劃。合資格外來人才，成為香港永久居民後，可退還在置業印花稅。

吸引名牌大學畢業生；放寬輸入人才簽證，13項短缺人才清單，毋須本地無法招聘才可招聘外地人；放寬非本地畢業生留港就業計劃，畢業後可逗留兩年，涵蓋本地大學大灣區分校畢業生。

向合資格外來人才退還首次置業買家印花稅，從今日簽約起生效。

「高端人才通行證計劃」為期兩年；合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士，以及畢業於全球100強大學，並在過去五年內累積三年或以上工作經驗的人士。此兩類人士可獲發為期兩年的通行證來港發展，不設人數限額。

▼施政報告提出要增強香港的競爭力▼



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【11:13】成立全新的「香港投資管理有限公司」，將未來基金中的「香港增長組合」、大灣區投資基金等，歸一收納，主導投資策略產業。

成立「特首政策組」，政府策略研究及倡議，大局觀及國際觀，深入研究國地政策發展及外國的形勢，協助制定前瞻政策。

訂立110個不同指標（KPI）。

強化公務員管理：1. 更新公務員守則，具備維護國家主權安全的意識，履行愛國者治港；2. 強化賞罰制度，定期表揚，識別表現出色的人員，表現欠佳的經過督導輔助後無改善，會在終止合約。

▼施政報告提出政策如何增強作為國際金融中心競爭力▼



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【11:05】築牢安全根基 堅守一國之本 發揮兩制之利

7. 「一國兩制」是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障。習近平主席在7月1日發表的重要講話強調，「一國兩制」是經過實踐反覆檢驗的好制度，沒有任何理由改變，必須長期支持。主席一錘定音，掃除了過往對「一國兩制」方針的議論，為香港打了一支強心針。

8. 維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。香港回歸祖國25年的歷程說明，必須全面準確貫徹「一國兩制」方針，維護以《中華人民共和國憲法》（《憲法》）和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》（《基本法》）共同構建的特區憲制基礎和秩序，落實好「愛國者治港」原則、維護好國家安全的大道理，「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯。

9. 過去25年，香港戰勝了各種挑戰，穩步向前發展。無論是外部環境的變化、疫情的衝擊，還是過去的社會動盪，都沒有阻擋我們的步伐。然而，眼前的繁榮穩定並非必然，撥亂反正過後，我們仍須增強憂患意識，建立底線思維，確保維護國家主權、安全、發展利益的工作持久進行，嚴防威脅再現。今天香港「由亂到治」走向「由治及興」，憲制秩序更牢固，「治理體系」更趨完善。發展是硬道理，憑著穩固的發展根基，再加上「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的優勢，為香港創造廣闊的發展空間。

10. 香港發展不能耽擱，前提是要穩定，排除干擾。我們要弘揚以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針呼應的主流價值觀，凝聚社會力量，共同創造更美好的生活。

11. 我們會繼續堅定不移維護特區的憲制秩序，維護《憲法》確立的國家根本制度，進一步推展《憲法》、《基本法》和《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）的宣傳教育。由政務司司長領導的「基本法推廣督導委員會」將改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」，反映政府對推廣《憲法》工作的重視和決心。

12. 為進一步維護區旗及區徽作為特區象徵和標誌的尊嚴，政府將於本立法年度提交《區旗及區徽條例》的修訂草案，與《國旗及國徽條例》和《國歌條例》適度地保持一致。

13. 為準確落實《香港國安法》的立法原意，我們會進一步健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，包括推進《基本法》第二十三條立法準備工作、立法規管線上線下眾籌活動、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問研究作政策考慮等。

14. 為落實「愛國者治港」，政府會嚴格按照經完善的選舉制度，依法組織各項選舉，為有志參政議政的愛國者提供公平、公正、公開的參選機會。此外，政府會按德才兼備的標準，廣泛吸納愛國愛港、立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的優秀人才加入政府、各委員會和公營機構。

15. 我會鞏固和落實行政主導體制，不斷探索實現行政、立法機關良性互動的新台階，完善立法會前廳交流會，加強與立法會議員的交流，增進政策制訂過程的協作，共同提升管治能力，做到議而有決、決而有行。

16. 政府會維護獨立的司法權，全力支持司法機構依法獨立行使審判權，保障和支持法官、檢控人員和法律從業人員依法履行職務，維護司法公正和法治精神，增強市民和國際社會對香港法治的信心。

17. 政府會成立「法治教育督導委員會」，由律政司司長主持，推展全新的「法治教育領袖培訓計劃」，在社區層面推廣一致和正確的法治訊息。

▼施政報告公布改善民生政策和措施▼



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【11:01】(一) 前言：同開新篇

1. 今天，是我就任行政長官後首份《施政報告》，深感任重道遠。我反覆思考，大家最關注甚麼？市民對香港有怎樣的願景？他們對《施政報告》有什麼期望？我感謝市民和社會各界在過去三個月提供了大量意見，亦感謝我的團隊的支持，齊心建設更美好的香港。

2. 我們正身處世界百年未見的大變局。疫情肆虐，環球經濟前景迅速轉差，通脹高企，再加上「加息潮」和貨幣緊縮政策、貿易爭端和地緣局勢緊張，削弱環球經濟增長動力，影響香港經濟復蘇的速度。

3. 雖然挑戰不少，但香港自身優勢強，在「一國兩制」下機遇處處。香港的企業經營環境全球第一，是國際金融、貿易、航運中心，亦是全球最大離岸人民幣業務中心，創新科技（創科）等新興產業蓬勃發展。香港擁有先進的基建硬件和軟件、健全的法律制度，世界級頂尖人才匯聚，地理上位處亞洲心臟，是跨國企業於亞洲設立業務的首選地。香港亦是開放、多元的大都會，糅合新舊潮流，擁有中西文化薈萃的吸引力。

4. 在「一國兩制」下，香港有「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，直接參與內地的龐大市場，同時與世界接軌，成為連接內地與世界的橋樑。「十四五」規劃、粵港澳大灣區（大灣區）建設和「一帶一路」倡議等國家重點戰略，更為香港帶來無限機遇。

5. 今年最令市民深受鼓舞的，當然是國家主席習近平親臨香港，出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，並發表重要講話，提出「四個必須」和「四點希望」，談及「青年興，則香港興」，堅定了社會各界對香港未來發展的信心。我感謝習主席的重要講話，這已成為我的施政藍圖。香港現處於「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵期。未來五年，我會帶領政府團隊團結各界，凝聚力量，積極發揮包容共濟、求同存異的優良傳統，為市民謀幸福，為香港謀發展，讓東方之珠更光更亮。

6. 這是屬於香港市民的《施政報告》。以下我將向廣大市民闡述我的施政理念、願景和措施，讓我們同為香港開新篇。

▼施政報告公布改善民生政策和措施▼



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【10:45】消息指，新一份《施政報告》會提出，港府會研究與業界每年合辦「流行文化節」，長遠亦會研究設立流行文化館，推廣流行文化。

據了解，港府下個年度會推出三幅土地，以招標形式讓發展商興建資助出售房屋，並鼓勵發展商改劃自己持有的土地興建資助房屋。

▼享維港海景啟德方艙醫院▼



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▼6月16日 元朗過渡性房屋「同心村」舉行啟用禮▼



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▼8月14日 社協料全港1.2萬戶住工廈劏房▼



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▼3月9日 落馬洲河套區應急醫院工程如火如荼▼

