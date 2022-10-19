施政報告︱搶人才、推展覽業、起基建　粗略估算至少擲1470億元

【施政報告2022】行政長官李家超今日（19日）發表首份《施政報告》，政府將投放資源着力「搶人才」及發展科研，估算至少涉及450億元；為推動會議展覽，政府會推出14億元新資助計劃，資助超過200場展覽在港舉行。



李家超強調，提升房屋土地供應為重中之中，預計每年基本工程開支超過1,000億元；政府另會提供6億推動本地旅遊業。《香港01》整理李家超主動提及的開支，粗略計算開支超過1,470億元。



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▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼



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李家超今日出席立法會會議宣讀《施政報告》，政府將在不同範疇推出新政策，開支動輒「億億聲」。根據李家超主動提及的開支，粗略計算如下：

吸引人才：300億元



政府會構建新體系，推出一系列新措施，招商引資引才，強化競爭力，包括從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業。

創新科技：150億元



政府推出香港創新科技發展藍圖，完善創科生態圈，將設立100億元「產學研1+計劃」，以配對支持過百大學團隊推動科研成果商品化；配合50億「策略性創科基金」、落馬洲河套區港深創科園用地，吸引100間具潛力或代表性創科企業落戶香港，包括20間龍頭科企。

會議展覽：14億元



政府會着力支持會展業，延長「會議展覽業資助計劃」至明年6月底，隨後更會推出14億元新計劃，在三年內資助超過200場展覽在港舉行。

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基本工程：每年超過1,000億元



李家超預計，未來數年政府在基本工程開支每年超過1,000億元。

推動旅遊：6億元



政府繼續推廣本地特色旅遊，用六億元推出為期三年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵旅遊業界開發具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品。

教育支援 ：近1億元



向幼稚園教育提供一筆過共6,000萬元撥款，協助所有參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園校政電子化和提升效率，發展成為「智慧幼稚園」，另提供共3,000萬元撥款，資助所有參加計劃的幼稚園改善校舍的通風狀況，創造「健康校園」。

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政府新聞處提供圖片

值得注意，上述開支尚未計算擬建的大型基建，例如「北都公路」、「沙田繞道」、「將軍澳至油塘隧道」、「港深西部鐵道」、「中鐵線」、「將軍澳線南延線」等，實際開支有機會更高。

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