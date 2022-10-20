林青霞憑演藝成就獲頒港大榮譽博士　諾貝爾獎得主楊振寧同上榜

知名影星林青霞獲港大頒發名譽博士學位，港大表示，林青霞是華語電影界家喻戶曉的演員，憑藉多齣優秀作品，備受影圈稱譽，更成為大中華地區以至全世界幾代觀眾心中的傳奇人物，故向她頒授名譽社會科學博士學位，以表揚其在藝術文化的重大貢獻。

諾貝爾物理學獎得主、知名物理學家楊振寧，以及香港小輪（集團）主席、恒基兆業地產有限公司副主席林高演，亦一同獲港大頒發名譽博士學位。頒授典禮將於下月2日舉行，惟楊振寧將缺席典禮。



林青霞過去已獲中文大學善衡書院頒授榮譽院士名銜

港大今日（20日）宣布，將在下月2日舉行的第207屆學位頒授典禮中，頒授名譽博士學位予三位傑出人士。著名影星林青霞將獲頒名譽社會科學博士學位，港大表示，林青霞是華語電影界家喻戶曉的演員，憑藉多齣優秀作品，備受影圈稱譽，成為大中華地區以至全世界幾代觀眾心中的傳奇人物。她在20多年的影劇生涯中，共拍攝百部電影作品，包括反串飾演《金玉良緣紅樓夢》的賈寶玉及《笑傲江湖II東方不敗》中的東方不敗等。

港大表示，她於1990年以《滾滾紅塵》贏得第二十七屆金馬獎最佳女主角獎；2018年於意大利烏甸尼獲頒第二十屆遠東電影節「終身成就金桑獎」；同年三月獲香港中文大學善衡書院頒授榮譽院士名銜。

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除此之外，林在文壇上亦取得非凡成就，迄今出版四本散文集：《窗裏窗外》（2011）、《雲去雲來》（2014）、《鏡前鏡後》（2020）及《青霞小品》（2022）。2022年，其第三本著作《鏡前鏡後》獲得「第十六屆香港中文文學雙年獎」散文組推薦獎。

港大︰楊振寧是無數華人後輩科學家景仰的泰斗

與林青霞一同獲頒名譽博士學位的，還有諾貝爾物理學獎得主楊振寧，將獲港大頒授名譽科學博士學位。港大形容他是世界知名理論物理學大師，無數華人後輩科學家景仰的泰斗，憑藉與李政道教授共同發表的弱相互作用中宇稱不守恆的重大發現，於1957年獲頒諾貝爾物理學獎。

他另一傑出成就為1954年與米爾斯提出的非阿貝爾規範場理論，又稱楊－米爾斯（Yang-Mills）理論，此突破性研究不但奠定了粒子相互作用理論的基礎，更重塑了二十世紀下半葉以來物理學與現代幾何學的發展。

香港大學。（資料圖片）

香港小輪（集團）主席、恒基兆業地產有限公司副主席、香港中華煤氣有限公司及美麗華酒店企業有限公司董事林高演，亦獲頒名譽社會科學博士學位。港大表示，他具超過四十八年銀行及物業發展經驗，並運用其所長，為多所大學及慈善機構擔當顧問，故頒授學位表揚其在學術界及全球的重大貢獻。