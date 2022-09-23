港大111周年校慶｜辦DJ音樂派對兼亮燈　校長張翔與學生同樂

香港大學為慶祝創校111周年，今日（23日）黃昏在百周年花園舉行「111uminate」DJ音樂派對，並為賀校慶的藝術裝置同時於今晚亮燈。亮燈儀式由港大校長張翔主持，他即場接受互動環節「快問快答」的考驗，與過百位同學及教職員狂歡。



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港大表示，「111uminate」DJ音樂派對是新學年全面恢復面授課堂後，首個港大同學與教職員共聚的校園活動，分別有Mosaic無伴奏音樂、M. Danso、St John’s College跳舞隊及樂隊、Astreas、香港花式跳繩學社，以及DJ RYANSEE等精彩表演，所有參與派對人士均獲贈限量版NFT。

校方引述電機工程四年生吳迪希稱，難得有機會舉行大型活動，不同舍堂及學系的同學聚在一起；社會科學三年生Shrey Chadha則指疫情以來都未有今晚這樣的活動，「今天我像新生一樣，我們與大學聯繫更緊密，校長的參與更是鼓舞人心。」

有參與舞台表演的文學院三年生Arah Owh表示，從未感受面對面的校園活動，認為大家可聚在一起享受、表演「實在是太好了」。