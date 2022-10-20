廉署起訴一名商人　涉冒充廉署人員　為遭索償女友查醫生證明書

廉政公署昨日(19日)落案起訴一名商人，涉嫌冒充廉署人員，要求三名診所職員核實一名男子的醫生證明書。被告的女朋友早前因交通意外，遭該男子的僱主民事索償。被告已獲廉署准予保釋，以待明日(21日)在西九龍裁判法院答辯。



廉署起訴兩名友邦保險前代理，兩人涉嫌共騙取逾100萬元握手費。（資料圖片）

被告譚榮柏（67歲），任職商人，被控三項冒充廉政公署人員罪名，違反《廉政公署條例》第13C(a)條。

女友涉交通意外後遭民事索償

被告的女朋友與一名駕駛着一輛公司車的男子，牽涉一宗發生於2017年7月的交通意外，惟二人無法達成賠償協議。該名男子其後到一間診所接受治療，並獲發四張醫生證明書。

該名男子的僱主於2020年向被告的女朋友提出民事索償，小額錢債審裁處最終命令被告的女朋友向男子的僱主作出賠償。

控罪指被告涉嫌於2021年11月5日，向上述診所的兩名接待處職員及一名董事冒充廉署人員。《廉政公署條例》第13C條訂明，任何人冒充廉署人員即屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁一年及罰款25,000元。

涉致電診所核實四張醫生證明書內容

廉署早前接獲投訴遂展開調查。廉署調查顯示，被告涉嫌曾致電該診所，並自稱廉署人員要求核實上述四張醫生證明書的內容。廉署強調，被告從來沒有擔任廉署人員。

廉署提醒市民，冒充廉署人員屬嚴重罪行，市民如對接觸他們的廉署人員的身分有懷疑，應致電廉署24小時舉報熱線25 266 366查詢。