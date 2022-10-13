廉署起訴富衞、永明17名前保險經紀　涉傀儡保單呃4300萬共17罪

富衛人壽保險（百慕達）有限公司前保險代理郭浩良，涉嫌聯同其任職上線的妻子，及團隊內其他9名代理，以及香港永明金融有限公司的前分區經理及6名前保險代理，串謀詐騙兩間保險公司，訛稱兩個團隊合共經手480份保單申請，致公司向涉案代理支付佣金等合共逾4,300萬元。

當中郭浩良任職上線的妻子盧彥樺亦涉嫌招攬兩間保險公司的代理加入團隊，作「傀儡保險代理」，並操作收取涉案佣金的20個銀行戶口。廉署周二（11日）至周三（12日）落案起訴涉案17人，串謀詐騙和洗黑錢合共17項罪名，他們現時已獲准保釋，案件明日（14日）將於東區法院提堂。



廉署調查貪污揭17人涉「傀儡保險代理」4,300萬元佣金詐騙案。（資料圖片）

17名被告年齡介乎22歲至59，案發時分別受僱於兩間保險公司，其中10名被告，在案發時為富衛的保險代理，分別為郭浩良、陳家裕、林曉東、林煒傑、顏梓定、黃卓立、胡健良、周玉田、江梓瑩及張皓翔。

餘下7人則受僱於香港永明，分別為前分區經理郭潤芳，及六名前保險代理鄧浩麟、杜偉濤、黃蓮欣、梁紫穎、毛詠嫻及羅雅穎。

上述被告合共被控17項罪名，包括2項串謀詐騙，以及15項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。

其中10名被案案發時為富衛保險代理。（資料圖片）

控罪指，案發於2016年2月至2020年11月，10名富衛時任保險代理與分行經理盧彥樺，即郭浩良妻子，屬同一團隊；而香港永明時任分區經理郭潤芳案發時是其餘6名被告的上線經理。除郭浩良及郭潤芳外，餘下六名香港永明時任保險代理及九名富衛時任保險代理，均被指為「傀儡保險代理」。

其中一項控罪指郭浩良、郭潤芳及6名香港永明時任保險代理，涉嫌一同串謀並與盧彥樺及他人串謀詐騙香港永明，不誠實地向香港永明偽稱該6人分別是206份保單申請的經手代理，以及導致香港永明批准該等申請並向郭潤芳團隊支付佣金、獎金、花紅及津貼。

另一項控罪指郭浩良及9名富衛時任保險代理，涉嫌一同串謀並與盧彥樺及他人串謀詐騙富衛，不誠實地向富衛訛稱12名人士，包括該9人，分別是272份保單申請的經手代理，以及導致富衛批准該等申請並向盧彥樺及該12名人士支付佣金、獎金、花紅及津貼。

七名同案被告案發時受僱於香港永明金融有限公司。（資料圖片）

除郭浩良及郭潤芳外，餘下15名被告亦涉嫌各自與盧彥樺串謀，知道或有合理理由相信由他們所持有20個銀行戶口內共約4,100萬元款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理有關款項。

涉案大部份保單最終斷供

廉署調查發現，盧彥樺涉嫌招攬郭潤芳及其他人士分別加入香港永明及富衛，並告知部分人士毋須招納客戶。

上述478份保單申請主要涉及高佣金保險產品。香港永明及富衛批准大部分申請，並向報稱經手處理有關保單的15名被告和他們的上線經理，包括郭潤芳及盧彥樺，發放佣金、獎金、花紅及津貼，分別共逾2,900萬元及逾1,400萬元。

被指用作收取上述佣金等款項的銀行戶口，涉嫌由盧彥樺操控。大部分相關保單最終「斷供」並告失效。