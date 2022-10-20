疫情｜新增5,433宗確診　輸入個案38.2%為第一至三日樣本陽性

新冠肺炎疫情反覆，確診數字持續於五千宗水平，今（20日）新增5,433宗確診個案，當中近6.17%為輸入個案，較日前回落。不過新增的355宗輸入個案當中，有128宗涉及第一至三日樣本，樣本陽性個案數字似乎有上升，佔輸入個案38.2%。

今新增9人死亡，涉4男5女，年齡介乎79至98歲，其中2人已打4針。七日平均死亡人數為7.4人，七日平均死亡率微升至0.141%，但累計死亡率則再次回落至0.55%，至今本港累計死亡個案共有10,306宗。



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本港確診數字反覆，今新增5,433宗確診個案，連續兩日維持在5,000宗以上，較昨日確診數字微微上升6.03%，當中本地個案佔5,098宗。截至今日零時零分，衞生署就每個輸入個案做分析，未有發現新的變異病毒株個案，至今累計有120宗變異病毒株個案，當中包括2宗本地個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於10月11日至10月17日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.6%及92.1%。雖然衞生署未有新的變異病毒株個案，但近日BA.4／BA.5的樣本比率持續下降，預料與愈來愈多的變異病毒株在港流行有關。

至於新發現變異病毒株今日未有新增個案，XBB、XBD、BA.2.75.2、BA.4.6、BF.7、BQ.1.1亞系個案，累計分別維持99宗、兩宗、四宗、一宗、五宗及九宗，本地個案中亦維持累計兩宗XBD亞系個案。

本港今錄得335宗檢測陽性輸入個案，新增輸入個案當中，158宗涉及機場檢測樣本、128宗涉及第一至三日樣本，餘下49宗涉及第四至七日樣本。第一至三日樣本陽性個案數字似乎有上升，佔輸入個案38.2%。



由於昨日由機埸入境的旅客達7,687，故確診比率為4.36%，較昨日的4.58%稍微回落，七日平均確診人數達365人，平均確診率為4.59%，持續4日回落。

截至今日凌晨零時零分，共有1 804名確診2019冠狀病毒病的病人留醫治療，當中有217名新增確診病人。新增呈報6名危殆病人及9名嚴重病人，現時合共有26名危殆及33名嚴重病人，有8名危殆病人正接受深切治療，早前已於伊利沙伯醫院兒科深切治療病房留醫的31個月大男童，現時的情況仍然危殆。

死亡個案方面，截至今日凌晨零時零分，新呈報9宗感染新冠病毒病人離世個案。涉及4男5女，年齡介乎79至98歲，當中2人來自院舍。



打針方面，2人已打4針、3人已打3針、3人已打2針及1人沒有疫苗紀錄。七日平均死亡人數為7.4人，較昨日輕微上升，七日平均死亡率輕至0.141%，但累計死亡率則再次回落至0.55%，至今本港累計死亡個案共有10,306宗。

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學校呈報665宗確診個案

學校呈報方面，今日再多665宗呈報個案，分別為567名學生和98名教職員，當中7間學校共有6班及3個課外活動小組需要停課，當中英華書院及樂善堂顧超文中學各有2班要停課，而保良局田家炳小學、中西區聖安多尼學校及聖保羅男女中學附屬小學則各有一課外活動小組需要停課。

院舍方面，今日有4間院舍有呈報個案，全為安老院舍，有10人確診分別為9名院友及1名員工，30名院友要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

1. 溫浩根護理安老院 (長洲北社和順里9號)

2. 中華護老院(深水埗青山道66至74號建文大廈1字樓)

3. 香港浸信會區樹洪伉儷康復護養院有限公司(九龍塘歌和老街55號地下部分、1字樓部分、3字樓部分及4至8字樓全層)

4.松山府邸（老莊園）有限公司(灣仔摩利臣山道20至30號金利大廈地下A1舖、1字樓、2字樓及天台部分)

