疫情｜增5023本地確診　多4人染變異病毒株　首現BQ.1.1個案

新冠肺炎疫情平穩，確診數字持續於5,000宗水平，今（21日）新增5,393宗確診個案，輸入個案佔近6.86%。另外，衞生署亦發現多4宗Omicron變異病毒株亞型本地個案，當中包括2宗帶有XBD個案及2宗帶有BQ1.1個案，累計全港有6宗本地變異病毒株亞型個案，BQ1.1個案是本地首次發現。

今新增9人死亡，七日平均死亡人數為7.7人，七日平均死亡率微升至0.145%，但累計死亡率則再次回落至0.55%，至今本港累計死亡個案共有10,315宗。



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呈報多31宗變異病毒株亞型個案

本港確診數字反覆，今新增5,393宗確診個案，連續三日維持在5,000宗以上，當中本地個案佔5,023宗。截至今日零時零分，衞生署就每個輸入個案做分析，發現多31宗變異病毒株亞型個案，分別為19宗XBB、3宗XBD及2宗BQ1.1等，至今累計有151宗變異病毒株輸入個案。

本地BQ1.1患者分別居沙田及九龍城 一人無打疫苗

另外，衞生署亦發現多4宗變異病毒株本地個案，當中包括2宗帶有XBD個案及2宗帶有BQ1.1個案，為本港首次出現BQ1.1個案。兩宗本地BQ.1.1亞系個案分別涉及一名37歲女子，居於沙田，沒有接種疫苗，有出現病徵（肌肉痛）；另一宗個案涉及一名43歲女子，居於九龍城，已接種三劑疫苗，沒有出現病徵。

另外，兩宗本地XBD亞系個案分別涉及一名66歲男子，居於東區，已接種四劑疫苗，有出現病徵（發燒）；另一宗個案涉及一名26歲男子，居於南區，沒有接種疫苗，有出現病徵（發燒）。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月12日至10月18日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.6%及91.6%。雖然衞生署未有新的變異病毒株個案，但近日BA.4／BA.5的樣本比率持續下降，預料與愈來愈多的變異病毒株在港流行有關。

本港今錄得370宗檢測陽性輸入個案，新增輸入個案當中，230宗涉及機場檢測樣本、102宗涉及第一至三日樣本，餘下38宗涉及第四至七日樣本。由於昨日由機埸入境的旅客達9,118人，故確診比率為4.06%，較昨日的4.36%稍微回落，七日平均確診人數達370人，平均確診率為4.44%，持續6日回落。

留院病人回升至1802人 9%需氧氣治療或呼吸機

截至今日凌晨零時零分，共有1,802名確診2019冠狀病毒病的病人留醫治療，當中有206名新增確診病人。新增呈報1名危殆病人及6名嚴重病人，現時合共有25名危殆及33名嚴重病人，有9名危殆病人正接受深切治療。留醫的病人中，大約9%需要接受氧氣治療或需要以呼吸機協助呼吸。

死亡個案方面，截至今日凌晨零時零分，新呈報9宗感染新冠病毒病人離世個案。涉及6男3女，年齡介乎74至94歲，當中1人來自院舍。打針方面，4人已打3針、4人已打2針及1人沒有疫苗紀錄。七日平均死亡人數為7.7人，較昨日輕微上升，七日平均死亡率輕升至0.145%，至今本港累計死亡個案共有10,315宗。

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英華書院累計有5班要停課

學校呈報方面，今日再多641宗呈報個案，分別為537名學生和104名教職員，當中7間學校分別有一班需要停課，而英華書院繼昨日有2班停課外，今日再有3班停課，但衞生署未有建議其全校停課。

院舍方面，今日有13間院舍有呈報個案，分別為9間為安老院舍及4間殘疾人士院舍 ，有18人確診分別為16名院友及2名員工，76名院友及3名員工要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1. 基督教香港信義會山景長者護理院 (新界屯門山景邨景榮樓二樓及三樓（部分）)

2. 嗇色園主辦可善護理安老院 (新界大埔富善邨善景樓地下及二樓)

3.松齡（萬年）護老中心 (九龍慈雲山毓華街68至72號貫華里1號地下至3字樓)

4. 花園護老中心有限公司 (九龍深水埗元州街477至483號紹恒大廈1字樓及2字樓)

5.安慈護理之家（葵盛） (新界葵涌葵盛西邨5座107至120號)

6.欣榮護老院有限公司 (九龍觀塘道241號欣榮大樓1字樓至3字樓及4字樓A-D座及觀塘道245號地下)

7. 新松齡護老中心 (九龍觀塘順利邨順利商場2期地下部分、1字樓部分、2字樓部分及利富樓3字樓F20-F22室)

8.保良局大角咀護老院暨耆順長者日間護理中心 (九龍大角咀道9號三樓及五樓)

9.寶康耆柏園（牛頭角）護老中心有限公司 (九龍觀塘牛頭角道177-181號2字樓及3字樓)



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1. 新生精神康復會竹園宿舍 (九龍黃大仙竹園(北)邨梅園樓102至107室及201至208室)

2. 新生精神康復會屯門長期護理院 (新界屯門青新徑2-6號)

3. 新生精神康復會利東宿舍 (香港鴨脷洲利東邨東逸樓111至114室及209至216室)

4.扶康會麗瑤成人訓練中心 (新界葵涌麗瑤邨商場大廈L204層)

