疫情｜再增1宗XBD本地個案　59歲女居元朗無打針、無病徵

新冠肺炎疫情升溫，確診數字逼近六千宗水平，今（22日）新增5,963宗確診個案，較昨日個案數字上升逾一成。今新增7人死亡，七日平均死亡人數為7.7人，七日平均死亡率微跌至0.143%，至今本港累計死亡個案共有10,322宗。

另外，衞生署亦發現多1宗Omicron變異病毒株亞型本地個案，其帶有XBD變異病毒株，累計全港有7宗本地變異病毒株亞型個案。新增個案為一名59歲女子，居於元朗。雖然她沒有接種疫苗，但亦沒有出現病徵。在輸入個案方面，再發現17宗變異病毒株個案，當中14宗為XBB個案。



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本港確診數字上升，今新增5,953宗確診個案，連續三日維持在5,000宗以上，更逼近六千宗水平。當中本地個案佔5,589宗。截至今日零時零分，衞生署就本地個案做分析，發現多1宗變異病毒株亞型個案，為一名59歲女子，居於元朗。雖然她沒有接種疫苗，但她亦沒有病徵。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月13日至10月19日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.3%及91.8%。

另外，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中亦發現多17宗變異病毒株個案，分別為14宗XBB、1宗XBD及1宗BQ1.1等，至今累計有168宗變異病毒株輸入個案。

本港今錄得364宗檢測陽性輸入個案，新增輸入個案當中，224宗涉及機場檢測樣本、83宗涉及第一至三日樣本，餘下57宗涉及第四至七日樣本。由於昨日由機埸入境的旅客達10,170人，故確診比率為3.58%，較昨日的4.06%稍微回落，連續第6日回落。七日平均確診人數達377人，平均確診率為4.33%，持續7日回落。

另外，截至今日凌晨零時零分，共有1839名確診病人留醫治療，當中258名新增確診病人，新增留醫人數對比留醫病人總數為14.0%。留醫的病人中，大約百分之九需要接受氧氣治療或需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報4名危殆病人及8名嚴重病人，現時合共有26名危殆及39名嚴重病人，當中10名危殆病人正接受深切治療，當中包括早前已於伊利沙伯醫院兒科深切治療病房留醫的31個月大男童。



另外，過去一日新呈報七名確診病人在公立醫院離世，分別為4男3女，年齡介乎56至99歲，當中3人為院舍。打針方面，3人沒有打針、3人打3針及1人打2針。七日平均死亡人數為7.7人，平均死亡率為0.143%。

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學校呈報方面，由於今日為周六，沒用上課，故沒有呈報個案，但亦有4間學校分別有一班需要停課，而聖嘉勒小學則有2班需要停課。

院舍方面，今日有3間院舍有呈報個案，全為安老院舍，有3名院友確診，8名院友要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1. 樂善堂梁銶琚敬老之家

2. 善頤(福群)護老院

3.厚愛護老院有限公司

