自訂車牌｜與虛擬貨幣同名　ETH以太幣、USDT泰達幣成交共74萬

運輸署今日（23日）舉行自訂車牌拍賣，有240個自訂車輛登記號碼供拍賣。當中最高成交價52萬元的純字母「ETH」，與虛擬貨幣以太幣蕳稱相同，以今日價格，成交價相等於52個以太幣（每個拆算港幣10,251元）；以22萬元成交的純字母 「USDT」，也與另一虛擬貨幣泰達幣相同，成交價相等於今日28,025個泰達幣（每個拆算港幣7.85元）。



▼2021.03.07新春車牌拍賣▼



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純字母VP50萬成交 V1P888以23萬元成交

根據運輸署資料，本次拍賣共有240個自訂車輛登記號碼，共得款項407.7萬元。當中成交價排第二的「VP」，扑鎚價為50萬元；「V1P888」（可解貴賓發發發）則以23萬元成交。其他成交價較高的車牌，有涉9萬的「RUSH」、7萬的 「V168V」、5.4萬的「FTT」及5萬的「CYBRTRK」等。

▼10月23日 運輸署自訂車輛登記號碼拍賣結果▼



「幾多錢」要5.2萬 「氧氣」值1萬

至於其餘較特別的自訂車牌，依次序包括成交價5.2萬元的 「H0W MUCH」（幾多錢）、3.6萬元的 「JENG」 （與正字同音）、2.4萬元的「CHEER」 （歡呼）、2.1萬元 「ME ME DA」（麽麽噠）、2萬元「SWEETS」（糖果）、1.9萬元的 「C0UPLE」（夫婦）、1萬元的 「0XYGEN」（氧氣）、9,000元的「0BAMA 」（奧巴馬）等。

此外，本次拍賣會中售出的自訂車牌數目為166個；因沒有人士競投，而以特別費用5,000元，配予申請人的自訂車牌數目則有74個。當局又指，買家必須於拍賣日期後12個月內，將有關的自訂車輛登記號碼，配予買主名義登記的汽車。

▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）

