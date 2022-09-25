自訂車牌拍賣｜與國泰航空簡稱相同　CX兩字母74萬成交

運輸署今日（25日）於香港會展舉行自訂車牌拍賣，有240個自訂車輛登記號碼供拍賣，當局指共得款項387.5萬元。當中最高成交價的為純字母「CX」，與國泰航空簡稱相同，成交價達74萬元，而「7N」排第二高達18萬元，惟其他車牌成交價全低於10萬元。較有趣的車牌方面，「S0 LUCKY」及「S0 FUNNY」分別值8萬元及3萬元。



▼2021.03.07新春車牌拍賣▼



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排第二「7N」成交價輸「CX」56萬元

根據運輸署資料，本次拍賣共有240個自訂車輛登記號碼，共得款項387.5萬元，相比上月的一次少15.8萬元。當中拍賣最高成交價的為純字母為「CX」，成交價達74萬元，「7N」排第二達18萬元，相差56萬元。

除了上述兩個車牌外，再無成交價逾10萬元的車牌，最高已是成交金額為9萬元的「99V」，以及8.5萬元的「X 668 X」。惟上個月共有4個自訂車牌成交價超出10萬元。

▼9月25日 運輸署自訂車輛登記號碼拍賣結果▼



S0 LUCKY成交價8萬 3萬投到S0 FUNNY

至於其餘較特別的自訂車牌，依次序包括成交價8萬元的「S0 LUCKY」（好好運）、6.2萬元的「X ABC X」、3.8萬元的「B G0R 」（B哥）、3萬元的「S0 FUNNY」（好有趣）、2萬元的「JACKEY」等。

此外，本次拍賣會中售出的自訂車牌數目為151個；因沒有人士競投，而以特別費用5,000元，配予申請人的自訂車牌數目則有89個。當局又指，買家必須於拍賣日期後12個月內，將有關的自訂車輛登記號碼，配予買主名義登記的汽車。

▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）

