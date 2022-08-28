自訂車牌拍賣｜RF兩字母72萬成交　「9999L0VE」長長久久值9萬

運輸署今日（28日）於香港會議展覽中心舉行自訂車牌拍賣，有240個自訂車輛登記號碼供拍賣，當局指共得款項403.3萬元。當中最高成交價的為純字母「RF」，成交價達72萬元，而「NV」則為第二最高成交價，達38萬元。



▼2021.03.07新春車牌拍賣▼



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「W1TH U」成交價比「YES 520」高1.4萬

根據運輸署資料，除了「RF」及「NV」外，成交價超過10萬元的車牌包括「V9V」及「USD」，分別達13萬元及18萬元。

另外，其餘拍賣車牌包括成交價為9萬的「9999L0VE」、7.4萬的「W1TH U」、6萬的「YES 520」、4萬的「GET0UT」、3.8萬的「G0DBLESS」、2.2萬的「D1GN1TY」、1.8萬的「CAS1N0」等。

▼8月28日 運輸署自訂車輛登記號碼拍賣結果▼



運輸署表示，拍賣會中售出的自訂車牌數目為164個；因沒有人士競投，而以特別費用5,000元配予申請人的自訂車牌數目則有76個。當局又指，買家必須於拍賣日期後12個月內，將有關的自訂車輛登記號碼配予買主名義登記的汽車。

▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）

