類鼻疽｜袁國勇：建議食水氯含量提高兩成殺菌　或去年底已有個案

深水埗區爆發類鼻疽，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（25日）早上，聯同衞生防護中心及水務署人員，到蝴蝶谷配水庫視察，調查傳播源頭。袁國勇視察後稱，暫未確定到源頭，相信泥土及食水都有機會散播病菌，由於區內有約10名患者甚少外出，亦無接觸乾泥土，故要研究其他傳播途徑，包括會化驗患者家居及區內售賣口罩等物品，會否帶有病毒。



▼10月25日 袁國勇及歐家榮視察蝴蝶谷配水庫調查類鼻疽疫情▼



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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（25日）表示，累計31宗類鼻疽個案，其中22宗8月後出現，事件不尋常，受影響包括白田邨、石峽尾邨及李鄭屋邨等18幢大廈約一公里範圍，正調查區內供水系統。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指出，因石硤尾及深水埗個案比例高，故衛生防護中心特別關注今次類鼻疽事件，遂循此方向在區內取環境樣本，並在理大地盤泥土發現四個樣本含DNA，他又提到，推測另一爆發原因或與食水受污染相關，今日在配水庫現場視察後，滿意濾水廠消毒程序，包括游離餘氯含量達標。

不過，他提到，游離餘氯含量會隨時間降低，呼籲長期病患者及長者，早上開啓水龍頭一分鐘後方方可用作食水，頭一分鐘流出食水亦應避免用作刷牙、洗臉及花灑沖涼等，「最好煲過先好入口。」

▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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袁國勇建議水務署增加食水氯含量，由100萬分之1增加到1.2，令游離氯含量足以殺死病菌，並於出水口增加紫外光消毒。他稱，建議於配水庫出口增紫外光消毒，相信可進一步確保食水安全，亦可減慢爆發情況。類鼻疽是風土病，每年有約10宗，今次集中於深水埗一帶爆發，需緊慎行事，現階段對爆發原因未有結論，與此同時，已於區內購買廉價口罩及消毒液，及檢取患者家居樣本作化驗，檢視其有否受到污染。

袁國勇又指，21個患者中，有10個甚少或從不外出，亦從未接觸泥土，故需一併檢驗其他可能性。他指，類鼻疽並無人傳人跡象，相信天氣轉涼及乾燥後，病毒生存率應會減低，盼相關措施足以控制感染情況。

防護中心則指，本港今年共錄得31宗感染類鼻疽個案，其中有22名患者住在深水埗，分別在8至10月發病，大部份在8月發病，分佈在16座不同大廈，只有2宗患者住同一座大廈，形容事件不尋常，至今仍未找出感染源頭。

▼10月18日 白田邨爆類鼻疽感染個案▼



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袁國勇日前曾表示，暫未能確認深水埗區內爆發的感染源頭，需要在區內採集大量泥土和食水樣本檢測，故要到石硤尾配水庫以及蝴蝶谷食水主配水庫，以了解其運作情況。

至於白田邨一個重建地盤，有泥土樣本對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，袁國勇指已於地盤泥土灑上「熟石灰」，相信可大幅降低危險性，但暫未能確定地盤是否有爆發情況。他又指，倘將類鼻疽列為須呈報疾病，將更能掌握個案情況，但最終需交由衛生署決定。