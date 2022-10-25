疫情｜增5221宗確診　多一宗本地個案染BQ.1.1變異病毒株

本港今日（25日）新增5,221宗確診個案，連續七日維持於5,000宗水平。確診個案當中，454宗為輸入個案，佔整體個案8.70%，較昨日比率稍微下降，但仍然維持在8%的水平。



本港再發現多一宗Omicron變異病毒株亞型BQ.1.1的本地個案，患者為一名47歲男子，居於北區，已接種三劑疫苗。今日再多10 人死亡，七日平均死亡人數增至7.9人，全期累計死亡率維持為0.55%，累計有10,343人死亡。



今日疫情概要：



-增5,221宗確診，較昨日回落3.4%。

-輸入個案454宗，較昨日476宗略減，佔同日機場入境旅客4.5%，七日平均比率為4.15%，佔同日確診個案則為8.7%。

-新增10人死亡，全期累計死亡率維持0.55%，累計死亡個案10,343宗。

-本地BQ.1.1亞系個案增一宗，累計3宗，輸入XBB個案增8宗，累計140宗。

-學校呈報個案880宗涉542間學校，有21間學校共26班、1個課外活動小組要停課。

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新冠肺炎疫情確診數字多日維持在5000宗的水平，本港今新增5221宗確診，當中454宗為輸入個案，佔整體個案比率為8.70%。新增輸入個案當中，294宗涉及機場檢測樣本、102宗涉及第一至三日樣本，餘下58宗涉及第四至七日樣本。



雖然近兩日輸入個案數字似乎有上升，但由於入境人數亦較以往多，昨錄得10,090人入境，故其入境人士的確診比率為4.50%，未見有大幅上升。

由輸入個案及入境人數七日平均數字可見，今日七日平均總入境升至約9500人，較上星期只有7500人多逾2000人，但七日平均輸入個案的升幅則未見明顯，故入境人士的七日確診比率反而比上周低，由上周的4.92%下降至4.15%。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月16日至22日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及92%（七天移動平均比例）。



截至10月25日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中再發現多11宗Omicron變異病毒株亞系個案，包括8宗XBB個案及2宗BQ.1.1個案。本港再發現多一宗BQ1.1的變異病毒株本地個案，為一名47歲男子，居於北區，已接種三劑疫苗，本地個案中亦累計發現五宗XBD及三宗BQ.1.1亞系個案。

截至今日凌晨零時零分，共有1 947名確診病人留醫治療，當中有263名新增確診病人，留醫的病人中，197名病人正接受氧氣治療，另有12名病人需要以呼吸機協助呼吸。新增呈報3名危殆病人及9名嚴重病人，現時合共有25名危殆及50名嚴重病人，當中9名危殆病人正接受深切治療。

今日多10人死亡，死者涉5男5女，年齡介乎38歲至91歲。其中兩人來自院舍。打針方面，2位已打3針、3人已打2針，1位已打1針，另外4人無打針記錄。七日平均死亡人數升至7.9人，七日平均死亡率亦升至0.145%，但全期累計死亡率則維持0.55%，累計死亡個案10,343宗。

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學校方面，本港今有880宗呈報陽性個案，分別為747名學生及113名教職員，分布在全港542間學校。當中有21間學校共26班班別及1個課外活動小組停課，當中多於一個班別需要停課學校，包括路德會呂祥光小學有1個課外活動小組要停課、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 、心怡天地幼稚園、天主教崇德英文書院（麗城）及明愛樂群學校各有2 班要停課；而順德聯誼總會鄭裕彤中學有3 班停課。



院舍方面，有7間院舍有17院友確診，包括5間安老院舍及2間殘疾人士院舍，當中鴻基護老中心有限公司有8人確診，疑有爆疫，另7間院舍共有73名院友要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1. 定富護老院(九龍定安街86-88號及定富街9-17號多喜大廈地下5號舖、閣樓、1字樓及2字樓)

2. 鴻基護老中心有限公司(九龍深水埗黃竹街17至19號深崇閣1字樓)

3. 松悅園耆逸護養院暨日間護理中心 (九龍黃大仙慈正邨服務設施大樓3字樓及4字樓)

4.廣福護老院（荃灣）有限公司(新界荃灣荃景圍86號荃灣中心商場2期第11至14座B-1及B-2部份)

5. 青怡居(新界屯門青棉徑2號地庫（部份）、地下（部份）、一樓（部份）、二樓（部份）、三樓（部份）及五樓（部份）)



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1. 東華三院楊成紀念長期護理院(香港黄竹坑黄竹坑徑2號黄竹坑老人服務綜合大樓3字樓東翼及4至5字樓東西翼)

2. 鄰舍輔導會悠然‧欣然居庭(新界屯門新福路4至6號10G座及10F座)

