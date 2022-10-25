詹培忠父子等否認串謀欺詐聯交所　1被告潛逃被通緝　2024年審

前立法會議員詹培忠與其子等4人，涉嫌在配售可換股票據以增加上市公司股本時，隱暪秘密「買殼」協議，被控串謀欺詐聯交所、該上市公司以及其董事會和股東，並涉處理犯罪得益4,200萬元。案件今（25日）在區域法院再訊，詹父子等3人則否認控罪，另一名男被告未有到庭應訊，法庭發出拘捕令。排期於2024年3月1日作審前覆核，定於同年5月2日開審，審期預計為60日。詹培忠另申請取回旅遊證件被拒。



4名被告：詹培忠（75歲，亞洲資源控股大股東）、詹劍崙（52歲，商人）及被告王蓓麗（65歲，無業），及馬鐘鴻（48歲，商人），馬今天未有上庭，遭法庭通緝。

詹氏父子及馬等三人，被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，一同串謀並與其他人詐騙亞洲資源、其董事會及股東，及聯交所。

馬鐘鴻與王蓓麗則另被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，指其與馬鐘鴻於2013年10月24日至2014年1月24日期間，知道或有合理理由相信某財產，即由亞洲資源發行、本金金額為4,200萬元的可換股票據，全部或部份、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

控方表示將傳召4名廉署人員、27名街外證人。控方另會將詹培忠的警誡錄影會面呈堂，時長126分鐘，辯方則表示會挑戰其呈堂性。

案件編號：DCCC 439-440/2022