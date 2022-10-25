屯門南區兩區域污水陽性　良景邨、香港仔大道一帶10.5萬人要快測

港府今日（25日）公布，屯門區及南區的兩個區域的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及屯門區良景邨和樂翠街一帶，以及田灣邨和香港仔大道的逸港居、景惠花園等，當區的民政事務處將會陸續向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約10.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



▼10月25日 部份污水呈陽性屋苑▼



政府今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。涉及的地點包括：

屯門區 — 良景邨、樂翠街與青泰路附近一帶住宅



南區 — 香港仔大道附近一帶住宅、曼克頓花園及田灣邨



香港仔大道的逸港居、景惠花園等一帶居民需快測。(資料圖片)

▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



+ 3

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報www.chp.gov.hk/ratp。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼

