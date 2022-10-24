逆向隔離｜消息：河套方艙醫院下周交保安局管理　招聘工作展開

市民北上內地隔離酒店一房難求，港府與深圳商討「逆向隔離」安排，即從香港北上人士先在香港隔離，然後再以閉環形式進入深圳。據了解，落馬洲河套區方艙醫院會成為「逆向隔離」試點，最快下周一（31日）交由保安局管理，當局仍在制訂細節。



據悉，外判公司今日（24日）起招聘衛生防疫員，月薪連津貼共有14,144元，職員指日後工作模式有可能轉為閉環式管理，應徵者將需要24小時駐守三個月或以上，如不想轉為閉環式管理後繼續工作，屆時可以離職。



河套區隔離設施。（資料圖片）

4000個單位共1萬張床位

《施政報告》中提及與內地內地通關方面，首要目標是在港推行「逆向隔離」，正與內地商討。

資料顯示，港深兩地早前已成立專班討論「逆向隔離」，政府計劃讓港人在落馬洲河套區先行隔離，以符合內地「7+3」入境要求，便利港人北上。保安局長鄧炳強早前曾表示，落馬洲河套區的檢疫設施有4,000個獨立房間，提供1萬張床位。

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聘衛生防疫員 招聘公司預告日後或閉環式工作三個月

網上有流傳河套方艙醫院正聘請衛生防疫員，工作性質是艙房清潔及戶外清潔，要求應徵者工作態度良好，有合作性，歡迎舊已離職前職員工回巢，亦都歡迎新人入行，指「為香港出一分力，做個抗疫英雄」。

記者致電查詢，職員表示今次是招聘清潔工，主要負責艙房清潔及戶外清潔，月薪有13,144元，另有1,000元津貼。有興趣應徵者可帶備身份證、2022年7月後住址證明、銀行卡或戶口簿及3針針紙或兩針針紙外加康復紀錄的正副本前往應徵。

職員在電話中表示，日後工作模式有可能轉為閉環式管理，應徵者將需要24小時駐守三個月或以上，薪金亦會因而有所調整，但目前未能透露會增加多少。而當追問為何及甚麼時候會轉作閉環式管理時，職員僅表示「未有資料畀到你」，指如不想轉為閉環式管理後繼續工作，屆時可以離職。據了解，負責招聘的機構為外判公司，現先聘用員工，以應對隨時開工。

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