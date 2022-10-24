增5406宗確診多7人殁　輸入個案佔476宗創港爆發疫情以來新高

本港新冠肺炎疫情仍然持續，今日（24日）新增5,406宗確診個案，當中4,930宗本地確診個案，另有476宗為輸入個案，當中輸入個案創香港自2020年一月底爆發疫情以來新高。

此外，今日再多7名病人離世，至今本港累計死亡個案共有10,333宗。



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衞生署衞生防護中心表示，截至10月24日零時零分，共新增4,930宗本地個案，當中3 ,633宗是快速測試陽性個案。

此外，本港再增476宗檢測陽性輸入個案，創香港爆發疫情以來新高。在新增的輸入個案當中，315宗涉及機場檢測樣本、101宗涉及第一至三日樣本，餘下60宗涉及第四至七日樣本。

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本地個案累計5宗XBD

而截至10月24日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現132宗XBB、6宗XBD、6宗BA.2.75.2、4宗BA.4.6、8宗BF.7及12宗BQ.1.1亞系個案。而本地個案中，亦累計發現5宗XBD，以及2宗BQ.1.1亞系個案。

學校再呈報1,367宗個案

另外，本港學校再呈報1,367宗陽性個案，其中1,161宗為學生、206名為教師，再多17班需要停課7天，當中涉及一個課外活動小組。

而院舍方面，再各自有4間安老院舍、殘疾人士院舍出現個案，8間院舍共涉10名院友確診。