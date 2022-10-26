廉署落案起訴承辦商 涉贈手機予機電署工程師及支付電訊服務費
撰文：王潔恩
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廉政公署今日（26日）落案起訴一名機電工程署註冊承辦商，指他涉嫌贈送一部智能電話給一名機電署高級屋宇裝備工程師，並為對方支付電訊服務費用。
廉署提醒各界人士，與政府部門及公共機構進行事務往來時，切勿向部門人員及機構職員提供利益，例如贈送禮物，以免引起利益衝突，甚或觸犯《防止賄賂條例》。被告已獲廉署准予保釋，以待周五（28日）在觀塘裁判法院答辯。
廉政公署指，44歲的何志權為利和電業工程有限公司、長盈電器工程有限公司的董事兼股東。他被控兩項向訂明人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》。
利和及長盈於案發時同為註冊電業承辦商，被告則是註冊電業工程人員。他約於2015年，經機電署分判商介紹，認識該署高級屋宇裝備工程師謝聲德。
涉提供款項共逾9,300元
廉政公署說，利和於2017年11初獲委聘為大嶼山一個政府度假營檢查及測試固定電力裝置。於2017年11月30日，被告以利和註冊電力工程人員身分簽署一份證明書，並將證明書呈交機電署加簽。
何志權涉嫌於2017年11月15日及30日，與機電署進行事務往來時，無合法權限或合理辯解而向謝聲德提供款項共逾9,300元，即謝聲德的電訊服務費，當中包括一部由電訊供應商提供的智能電話。該部智能電話其後被贈予謝聲德。
至於57歲的謝聲德，早前涉機電署其他小型工程合約分案被廉署落案起訴多項罪名，包括維持與公職薪俸不相稱生活水平、收賄、公職人員行為失當及「洗黑錢」。
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