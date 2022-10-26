612基金案　控方指組織涉眾籌交易多達4億元　須受社團條例監管

天主教榮休樞機陳日君、藝人何韻詩等6名與612人道支援基金相關人士，涉未有在指定期限申請註冊或豁免註冊社團的案件，案件今（26日）在西九龍法院作結案陳詞。控方指，612基金非屬《社團條例》附表中被剔除的類別，故須在成立後一個月內申請註冊，否則社團的幹事則屬犯罪。控方又指612基金舉辦公眾籌款等活動，當中牽涉4億多交易，故須受《社團條例》監管，以讓公眾知道組織的合法性。

6名被告：陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩，及施城威，被票控於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為名為「612人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指明限時內遵守香港法例第151章《社團條例》第5（1）條的規定。

案中6名被告。(詳看下圖)

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以慈善為目的的信託才可獲豁免

主控官今作陳詞時引述《社團條例》，指任何本地社團在其成立後，須在一個月申請註冊或豁免註冊，否則社團的幹事則屬犯罪，雖然附表中有提及，若該信託屬公眾性質，並純粹為慈善目的而成立，將不適用於該條例。辯方未有爭議612基金並非純粹以慈善目的而成立，認為屬於條例適用的組織。

翛例的立法原為包括保護社會秩序

控方續指，《社團條例》的立法原意，是用以規管，並具預防性性質，以保護社會秩序安全。此條例於1911年訂立，之後作出多次修訂，期間社團條例的定義未有大改變。若這條例的定義與公共秩序、安全，甚至與國家安全有關，應以廣泛及有彈性的方式。

涉及交易高達4億元

主控官又指，612基金舉辦公眾籌款等活動，姑勿論其性質如何，當中牽涉4億多元的交易，認為須受《社團條例》監管，以讓公眾知道組織的合法性，從而取得組織資料。

聆訊午續。

案件編號：WKS 4829-4834/2022