612基金涉未註冊　陳日君等6人不認罪　控方稱有達2.7億存入戶口

天主教榮休樞機陳日君、藝人何韻詩等6名與612人道支援基金相關人士，涉未有在指定期限申請註冊或豁免註冊社團的案件，今（26日）在西九龍法院開審。控方案情指，612基金由組織至解散的兩年間，都未有註冊。此外，基金在該段時間共6有約2.7億存入相關戶口。基金則曾資助民陣遊行時的音響設備費用，亦資助台灣民間司法改革基金會和新香港文化協會等組織。



6被告被控違反社團條例

6名被告：陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威，首5名被告為基金的信委託人，第六被告則為基金的秘書。6 人各被控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」的傳票控罪，指稱他們於2019 年7 月16 日至2021 年10 月31 日，在香港作為「612 人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指明限時內遵從香港法例第151 章《社團條例》第5(1)條的規定。

6名被告今到法庭應訊。(詳看下圖)

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基金在反修例示威不久後出現

控方開案陳詞指，2019年6月出現反對《逃犯條例》修訂的示威，有示威者被捕。同月15日，「反送中受傷被捕者人道支援基金」成立，第二至第五被告並召開記者會，指會向被捕和受傷人士提供支援。

基金用作支援被暴力鎮壓的人

至同年7月6日，首4名被告以信託人身份，召開記者會，把基金命名為「612 人道支援基金」，當中提及基金成立是要支援被暴力鎮壓的人士。次被告在記者會提及，基金借用真普選聯盟有限公司的戶口收取捐款，而款項將會資助調查等。

有擺街站及在網上宣傳

基金透過多個方法收取款項，控方庭上播放2020年1月1日遊行時，首、次、第五被告在灣仔擺街站時的片段。此外，基金亦透過網站和Facebook專頁宣傳等，又會製作工作報告。至2021年8月18日，基金宣布將停運。控方指，至同年10月31日基金解散，基金未有註冊。

612基金運作約兩年才停運。(詳看下圖)

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控方指首5被告有參與基金運作

控方又指，首5名被告於2019年6月28日，以基金信託人身份，在一律師樓簽訂信託契約。他們亦參與基金運作，多次出席基金信託人會議，包括討論大額資助。

戶口定存款項約2.7億

案情亦提及基金的財政狀況，指2019年6月至2021年10月間，存入10.3萬筆款項，涉款約2.7億元，提取款項則有7600筆，涉及2.6億元，戶口結餘為7000萬元。

曾助民陣買音響設備

此外，基金亦資助多個團體，包括曾資助民陣616遊行的音響設備費用21.8萬元。香港大專學界國際事務代表團到倫敦、日內瓦進行遊說時，基金資助5000元交通膳食津貼。基金亦曾資助台灣民間司法改革基金會和新香港文化協會，分別376萬元和20萬元，

辯方投訴控方陳詞提政治目的

此外，控方讀出開案陳詞前，代表次被告的律師指，控方開案陳詞中提及「政治目的」、「政治訴求」，「與抗爭者同行」，認為此類陳述並不適當。主任裁判官嚴舜儀回應指，本案爭議在於是否有「社團」曾組織，並在組織後1個月註冊或申請豁免註冊，而不是處理該些政治目的和訴求的對錯，又指「政治」可以是中性。

案件編號：WKS 4829-4834/2022