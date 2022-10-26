康泰旅行社門市全停　最低成本營運至通關　逾半董事辭職母企巨虧

康泰旅行社全線暫停營業，公司前年被入稟清盤，有傳言指下周將面臨正式清盤。康泰旅行社回覆查詢時承認，公司以及門市暫時未能如常運作，但希望以節省成本為考量，暫時只有用最小化成本營運，強調會「保留實力」，直至全面通關為止。

《香港01》調查發現，今年以來，康泰五名董事中，已有三人辭職。康泰屹立香港56年，但全部股權已售予中資，母公司為深圳上市的「ST凱撒」（0796.SZ），原與海航集團有關，但海航財困重組，已脫離海航系。「ST凱撒」最近兩年累計虧損15億元。



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前年遭入稟清盤

康泰旅行社有限公司早於2020年7月底被債主Webport Limited入稟清盤。然而當時康泰發聲明，指新冠肺炎重挫旅遊業，業界步入寒冬，但公司仍可保持財務穩健，股東方亦會全力支持。

各分行已停業 「看不到盡頭的黑暗隧道」

根據康泰旅行社的網站，現時銅鑼灣、九龍灣德福廣場、旺角永隆銀行中心分行、荃灣南豐中心的分行均已停業，而澳門分行及深圳辦公室亦同樣暫停營業。

康泰旅行社回覆查詢時指，在過去兩年多的時間，旅遊業如進入了「看不到盡頭的黑暗隧道」，前線領隊、內部員工在零收入的情況下，部份已轉行或轉為兼職，短時間內難以復工。

康泰承認，公司、門市暫時未能如常運作，希望以節省成本為考量，暫時只有用最小化成本營運，保留實力，直至全面通關為止。

五名董事三人辭職 均以中國護照登記

康泰旅行社在2021年共有五名董事，分別為蘇志一、葛牧、劉江濤、金鷹及陳啟彰，均以中國護照號碼登記，只有蘇志一同時登記香港身份證號碼。到今年4月、7月、9月，陳啟彰、劉江濤及蘇志一先後辭任董事。

康泰旅遊母公司「凱撒旅業」，最近兩年累計虧損13.88億元人民幣（約15億港元）。（視覺中國）

屹立香港半世紀 早已售予中資

康泰旅行社於1966年在香港成立，屹立香港半個世紀，是香港歷史最悠久的旅行社之一。康泰由黃士心創辦，及後由兒子黃進達接手。在2011年，康泰將主要股權售予海航相關公司，到2019年出售全部股權，黃士心及黃進達亦辭任董事撤出康泰。

母公司已脫離海航系 兩年蝕15億元

康泰由「北京凱撒惠寰網絡科技有限公司」全資持有，母公司為深圳A股上市的「凱撒同盛發展股份有限公司」（凱撒旅業）（0796.SZ），凱撒在早年曾與海航合作，曾改名為「海航凱撒旅遊集團」，直至海航財困重組，公司2019年改回現名。

凱撒兩年累計虧損13.88億元人民幣（約15億港元），根據內地上市規則，連蝕兩年上市交易名稱被冠以「ST」（特別處理）字頭，改為「ST凱撒」，有被終止上市風險。