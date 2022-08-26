康泰旅行社舉報假冒專頁康泰旅「遊」社　平賣套票　個人戶口收錢

康泰旅行社今日（26日）其社交媒體專頁發布貼文稱，發現昨日（25日）起在Facebook出現一個名為康泰旅「遊」社的假冒專頁，有關專頁除使用與康泰旅行社相似的名稱，更以其商標作頭像，推售一些樂園門票及宅度假的產品，其中迪士尼兒童票低至原零售價三折，半島酒店宅度假套餐約二四折，目前已有3000多人讚好。



有市民放蛇私訊康泰旅「遊」社，對方著其以轉數快落訂，並提供一個非商業的個人銀行戶口，當被問到是否與擁有門市的康泰旅行社為同一公司，對方即答出原裝正版康泰旅行社的旅行社牌照號碼。



康泰旅行社發貼澄清與康泰旅「遊」社無任何關連。（FACEBOOK截圖）

假康泰要求存款到「老闆」個人戶口落訂 真康泰發文澄清

康泰旅行社Facebook專頁有18.6萬人讚好，並附有詳細資料介紹，懷疑假冒專頁則有3093人讚好，主頁資料欄中無地址、電話等相關信息。康泰今特意發貼文表示：「本公司謹此聲明，有關專頁（康泰旅「遊」社）與「康泰旅行社」並無任何關連，亦從未獲本公司授權使用商標及標誌。

就有關專頁及相關貼文可能引起的各種後果和影響，概與本公司無關。本公司已舉報此專頁，並保留對相關專頁、貼文及有關人士作出法律追究的權利。請各消費者認清本公司專頁，以免受騙。」

假康泰專頁資料少。（FACEBOOK截圖）

有網友假扮顧客向假康泰發送Facebook訊息，對方要求用FPS全款落單預訂，並聲稱這是老闆個人戶口，有商業登記證支撐，還回答「同門市果間康泰一樣。」

假康泰與顧客對話記錄。（圖片來源：讀者提供）

假專頁三折賣迪士尼樂園兒童票 半島Staycation二四折

「康泰旅遊社」的假冒專頁昨日（25日）曾發表貼文售賣迪士尼樂園門票，號稱是全新年度優惠、節假日通用，獲得445人讚好，126個回應，其中多數網民評論表露購買意願。

假康泰低價出售迪士尼門票。（FACEBOOK截圖）

帖文中顯示，假冒的「康泰旅遊社」價格為成人票400元一張、800元兩張；兒童票200元一張，400元兩張；長者票200一張。對比迪士尼樂園官網的售價，即普通日子兒童門票634元一張，該間所謂「康泰旅遊社」的價格約為七折。至於官網顯示普通日子的成人門票是798元一張，比假冒專頁的票價貴了將近一倍。

該假冒專頁還貼出香港半島酒店1200元一晚的雙人海景房，並表示套餐包泊車、早餐、下午茶、午餐或晚餐。對比市面出售的同類型產品價格近五千元，假康泰的宅度假產品約打了二四折。該條帖文下更有518人讚好。

假康泰低價出售半島酒店。（FACEBOOK截圖）

社交媒體有網友表示，康泰旅「遊社」售賣迪士尼樂園門票的貼文內容及照片，與之前的懷疑騙案略有相似，呼籲網民小心。

有網民提醒市民勿上當受騙。（FACEBOOK截圖）

曾有騙徒自稱迪士尼高層親屬騙400人 涉款逾13萬

7月，警方接獲22名受害者報案，報案人於今年5月至6月，向一名自稱為主題樂園高層的親屬的女子，購買比零售價低約1成半至2成的主題樂園年票或酒店套票，並使用轉數快將數千至數萬元不等的金額轉賬予其戶口後，該名女子隨即失聯，合共騙取逾13萬元。

警方經調查後拘捕一名34歲女子，並估計案件有機會涉及逾300至400名受害人，呼籲市民如曾誤墮同類騙案請與警方聯絡。據了解，被捕女子早前以樂園尊貴會員證購買門票後，再提供更高優惠以吸引顧客，並曾經於樂園親身與受害人交收。