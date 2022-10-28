萬聖節｜警一連五日蘭桂坊實施管制　提醒裝扮市民勿帶仿製槍道具

萬聖節將至，警方今日（28日）公布，由即日起至11月1日，一連五日在中環蘭桂坊實施人群管理及特別交通安排，範圍覆蓋蘭桂坊、擺花街、皇后大道中等。警方預告，將在不予任何警告下，票控或拖走違停車輛，在有需要時封閉部份道路和實施單向人潮管制等。警方提醒市民打扮外出時，切勿攜帶任何仿製槍械及利器等，以免觸犯相關法例。



警方於中環蘭桂芳實施管制。（警方fb圖片）

於10月28日至11月1日期間，警方將會於中環蘭桂坊一帶分階段實施人群管理及特別交通安排。警方可能會在不予任何警告的情況下，票控或拖走違例停泊的車輛，以及在有需要時封閉部份道路和實施單向人潮管制等。駕駛人士和到蘭桂坊一帶消遣的市民，應遵從在場警務人員指示。

此外，警方呼籲市民繼續同心抗疫，顧己及人，避免前往人多聚集的地方，並保持適當社交距離。如有人刻意違反相關防疫規例，或拒絕聽從執法人員的指示，有可能被即時票控。

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提醒切勿攜帶任何利器、攻擊性武器

另外，警方明白部分市民會於節日期間作萬聖節打扮。為免市民誤墮法網，警方提醒市民切勿攜帶任何仿製槍械作模仿用的道具，以及切勿攜帶任何利器、攻擊性武器或違法物品，以免觸犯相關法例。

警方亦提醒，要有效打擊恐怖主義活動，除了有賴執法部門的努力外，如市民能及早向執法部門提供有用資料，亦可能避免悲劇的發生，建議市民「見疑即報」。