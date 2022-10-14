專家指4人限聚令已不合時宜可取消　酒吧業促延營業時間迎萬聖節

政府昨日（13日）宣布放寬社交距離措施，容許餐廳、酒吧進行現場表演，並積極考慮將限聚令由4人放寬至12人。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日（14日）在電台節目指出，現時的4人限聚令已不合時宜，因不少場合的活動人數限制均比4人多，認為取消限聚令亦不會增加疫情風險。



酒吧業界則指放寬現場表演對大部份酒吧經營幫助或不大，重申希望放寬營業時間，以促進業界在萬聖節及世界盃旺季的市道。



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林緯遜表示，政府近日的放寬措施準則合理清晰，目前重症對醫療系統壓力不算最大，故放寬措施是正面。他說，酒吧文化與餐廳有分別，料會分階段放寬，與餐廳性質不同，又指酒吧以往曾出現大爆發群組，相信會在下一輪放寬才考慮如延長營業時間等。

至於12人限聚令方面，林認為放寬無問題，更指4人限聚已不合時宜，因本港疫苗接種率高，不少場合人數限制比限聚令更多，故認為防寬限聚令、甚至取消限聚令都可以。他料目前維持4人只是少許技術性問題，亦相信未來有機會取消限聚令。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜。（資料圖片／黃舒慧攝）

他又解釋，港大即時有效繁殖率已高於1，是因放寬社交措施後所致，故繁殖率攀升是在預期之內，強調是措施影響繁殖率，並非繁殖率影響疫情走勢。

香港持牌酒吧會所聯會會長梁立仁表示，放寬是好事，因現場表演者由今年初停業後，至今一直無工開，但相信對業界生意幫助不大，對部份主要以現場樂隊、DJ表演作招徠的酒吧或有幫助，該類酒吧佔比例不多，但大部份其實即使5月可營業，但因不允許表演而至今無開業。

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁。（資料圖片、盧翊銘攝）

他希望政府盡快放寬酒吧的營運時間限制，認為凌晨兩點關門會影響顧客光顧意欲，加上本月尾萬聖節及下月世界盃，認為是一個曙光，但若自經營到兩點，業界亦在考慮是否值得投資布置，或購入世界盃轉播權等。