酒吧10.20起可現場表演　業界料有助萬聖節宣傳　生意有望增三成

政府今日（13日）在疫情記者會公布，在下周四起，將容許餐廳、酒吧等處所可現場表演。香港酒吧業協會對有關措施表示歡迎，料新措施放寬後，隨著萬聖節及世界盃等旺季來臨，有助業界舉行主題活動進行宣傳，包括舉行DJ、樂隊等現場表演，生意額有望提升20至30%。

不過，協會稱政府仍未放寬營業時間，令酒吧失去黃金營業時間，希望政府可考慮業界的經營情況，容許延長營業時間。



▼6月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



+ 9

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，萬聖節及世界盃等屬業界的傳統旺季，相信新措施放寬後，有助業界舉行主題活動，例如:唱片騎師（DJ）、樂隊進行現場表演等。

他認為，容許酒吧進行現場表演，將有助帶動場內氣氛，從而吸引舊客重回酒吧消費、拓展新客源，生意額有望提升20至30%。

未放寬營業時間「百思不得其解」

但錢雋永又認為，現時政府仍未有放寬營業時間，繼續只容許酒吧營業凌晨至2時，不少業界對此表示「百思不得其解」。他解釋，在萬聖節等的傳統旺季，不少顧客會玩至通宵達旦，目前營業時間限制已令酒吧失去「黃金營業時間」，若仍然維持營業限制，不僅影響業界生意，亦憂慮顧客因營業時間等因素轉而光顧無牌酒吧。

他指出，政府過去一直以高風險為由，限制酒吧進行現場表演，現時放寬相關措施，正代表疫情已受控，加上顧客進入酒吧前要先進行快速抗原測試，相信風險已減至最低，故希望政府考慮業界的經營情況，容許酒吧延長營業時間。