疑醫生開漏藥致鄧桂思肝病發亡　死因庭明年2月展開耹訊

患有慢性腎病的女子鄧桂思於2017年，疑因聯合醫院兩名醫生開錯藥，引致急性肝病發作入院，惟兩度換肝，最終於同年8月去世，死因庭今(28日）就事件展開閉門研訊前檢討。據司法機構網站，案件排期至2023年2月27日開審，料需時15日。據悉，被列為利害關係方的醫管局將由資深大律師蔡維邦代表，家屬今亦有到庭。



翻查資料，患有「甲型免疫球蛋白腎病」的鄧桂思於2017年1月，到聯合醫院專科門診覆診，被處方高劑量類固醇，但沒有處方抗病毒藥物。院方事後遭質疑向鄧處方高劑量類固醇時，忽略鄧是乙型肝炎帶病毒者，且沒有處方抗病毒藥物，以減低爆發肝炎的風險。同年4月1日，鄧因急性肝病入住聯合醫院。惟她的病情惡化，出現急性肝衰竭。於4月5日，她被轉送瑪麗醫院，之後兩度換肝，惟最終於同年8月去世。

醫委會去年裁定兩名涉事醫生林治崑及陳小劍專業失德罪成，分別被除牌5個月及下個月，並獲判處緩刑。

案件編號：CCDI 808/ 2017