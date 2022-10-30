韓國梨泰院人踩人｜入境處未接港人求助　鄧炳強向當地致哀悼慰問

韓國首爾梨泰院昨晚（29日）的萬聖節派對發生踩踏事件，造成逾百人死亡。入境處今日（20日）表示，已透過外交部駐港特派員公署及中國駐大韓民國大使館了解情況，截至中午12時，並未接獲港人求助。



保安局局長鄧炳強在Facebook專頁發帖，對死者表示深切哀悼及向其家人致以深切慰問，提醒香港市民在外出萬聖節活動時要注意個人安全，平平安安地歡度節日。



入境處回覆《香港01》查詢表示，在獲悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐大韓民國大使館了解情況。截至中午12時，入境處至今並未接獲港人求助。入境處會繼續與公署及大使館保持密切聯繫，留意事態發展。

在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868，亦可使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或透過網上求助表格求助。

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鄧炳強提醒港人注意安全 平平安安地歡度節日

保安局局長鄧炳強在Facebook專頁表示，「就南韓梨泰院昨發生的慘劇，我向事故中的死者表示深切哀悼及向其家人致以深切慰問，並祝願傷者早日康復。」

他同時提醒，萬聖節將至，市民出外慶祝時需要時刻注意個人安全，大家都可以平平安安地歡度節日。