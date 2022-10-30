南區紅山半島、富豪海灣等豪宅污水呈陽性　政府派11萬個快測包

疫情持續，港府今日（30日）公布，因應沙田區、東區及南區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，民政事務署將陸續向相關居民、工作清潔員工和物業管理員，派發合共約11萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及的屋邨包括多個屋邨、私人大廈或豪宅，包括顯徑邨、紅山半島、富豪海灣、赤柱灘道和赤柱村道附近一帶住宅等。



▼10月29日污水呈陽性地點▼



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署，正在各區採集污水檢測樣本冠狀病毒，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地點為：

．沙田區 — 湖景花園、樂山、百樂別墅及顯徑邨

．東區 — 佳翠苑、曉翠苑、富怡花園及富欣花園

．南區 — 浪琴園、紅山半島、富豪海灣、海天別墅及赤柱灘道和赤柱村道附近一帶住宅

赤柱灘道和赤柱村道附近一帶住宅範圍。（政府新聞處圖片）

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼10月27日 疫情記者會公布再放寬社交距離措施▼

