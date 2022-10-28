東涌映灣園、麥當勞道一帶屋苑污水呈陽性 8萬人要快測
撰文：何瑞芬
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政府續監測污水情況，發現離島區及中西區多個屋苑污水樣本染出陽性，遂向兩區居民、在地工作清潔工及物業管理員工派發合共8萬個快測包供自測。上榜屋苑除了東涌映灣園及迎東邨，也包括中西區半山麥當勞道與堅尼地道附近一帶住宅，包圍著前任行政長官辦公室以及中國外交部駐港特派員公署，但不包括該兩地方。
政府今日（28日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續派發快測包，供他們自行檢測，有關地點如下：
離島區 — 映灣園及迎東邨
中西區 — 麥當勞道與堅尼地道附近一帶住宅
政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。
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