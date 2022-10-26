康盛花園、賀龍居及彩園邨等污水呈陽性　政府派11萬個快測包

疫情持續蔓延，政府追蹤發現，西貢、九龍城及北區共22處，包括康盛花園、賀龍居、粉嶺大塘湖等，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工，派發合共約11萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。最新涉及地方包括：

•西貢區 — 康盛花園、金寶閣、兆日大樓、萬宜灣新村及沙咀新村

•九龍城區 — 樂民新村、永安臺、嘉輝臺、賀龍居及俊民苑

•北區 — 粉嶺大塘湖、孔嶺、布吉仔、新圍村松苑、橫山腳新村、白田新村、馬尾下、馬料水、龍躍頭及覲龍村；彩園邨及新豐路附近一帶住宅

污水監測區域北區。（政府新聞處圖片）

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼

