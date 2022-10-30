韓國梨泰院人踩人｜移居港人：舉國震驚　輿論批欠人流管制釀慘劇

韓國首爾梨泰院周六晚上（29日）發生人踩人悲劇事件，造成逾百人死亡，當中包括中國人。移居首爾七年的蔡小姐接受《香港01》訪問提到，意外引起舉國震驚，形容是2014年「世越號」後再一場大型慘劇。

她指有輿論質疑當時未有實施人流管制，當出現意外後令情況更加混亂。移居韓國八年的港人CAREY表示，梨泰院與香港蘭桂坊相似，但道路更窄只能站幾個人，斜巷兩邊滿佈酒吧及夜店。她指韓國政府已要求暫停所有萬聖節活動，並開設協助熱線，不過，由於死者大多缺乏身份證明文件，為認屍工作帶來困難。



韓國梨泰院人踩人事件（圖片來源：AP）

蔡小姐表示，昨日是韓國放寛防疫措施後首個大型慶祝節日活動，吸引不少人上街玩樂，意外發生後全城震撼，不少韓國人大感驚訝，「可以話係世越號事件後，再一次有咁大反應」，她任職的公司亦發出內部通告，要求部門主管確認是否有同事傷亡，公司亦已取消節慶活動。

韓國梨泰院通道狹窄，斜路兩旁開設酒吧，與香港蘭桂坊類似。（互聯網）

斜路兩旁開滿酒店及夜店 類似香港蘭桂坊

她指出，梨泰院分為兩個區域，一邊貼近大街，通道寛闊平坦，以餐廳為主，另一邊則為狹窄巷仔，斜路兩旁開滿酒店及夜店，類似香港蘭桂坊，由於當地鄰近前美軍基地，以往有不少軍人及外籍人士到場消遣，間中雖有人醉酒鬧事，但整體治安良好，未曾出現嚴重事故。

韓國文化「人貼人」魚貫密集

據當地傳媒報道，慶節期間懷疑有人吸食毒品引起混亂，蔡小姐指，有輿論質疑，執法部門未有實施人流管制，當斜路上有意外發生，恐加劇危險性，「每年元旦日活動，及每個周末嘅示威遊行，都會有人流管制，秩序良好，如果有良好嘅管制，可能無咁嚴重」。她又指，韓國人文化與香港不同，港人在擠擁地方，總會與其他人保留空間，但韓國人則會「人貼人」，魚貫密集，走動空間不多。

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死者缺身份證明 認屍存困難

移居韓國八年的港人CAREY亦表示，梨泰院大部份道路都很窄，只夠數人並排站立，「我印象中酒店後面啲路，係比蘭桂坊更窄。」她指韓國政府已建議全國暫停所有萬聖節活動，開設熱線供家屬尋人，並向受影響人士提供輔導服務，現時死者主要安放在首爾和京畿道的不同醫院。不過，由於不少死者身上沒有身份證明文件，認領遺體工作存有困難。

她又表示，梨泰院以往大時大節都逼滿人，而近日防疫解禁後夜晚出外消遣的人都較多，已重返疫情前的景況。她形容今次慘劇備受全國關注，但坦言韓國人比較善忘，估計聖誕及明年又會有大批人再上街慶祝，「睇吓政府未來有咩措施去處理。」