9.29衝突｜再多2人暴動罪成　軟件工程師因涉案棄讀港大博士課程

2019年9月29日有市民發起「全球反極權遊行」，其後在金鐘爆發警民衝突，多人被捕。其中8名涉案男女被控暴動，當中6人先後認罪，餘下兩名不認罪的被告，今（31日）在區域法院被裁定罪成。法官在裁決指，肯定兩名被告是涉案片段中向政總掟物件的人。其中一名今天被定罪的被告在求情時指，他原本獲港大取錄讀博士課程，惟因為涉案，最後亦拒絕了。法官把判刑押後至11月21日，期間替兩名較年輕的被告索取教導所報告，所有被告還柙看管。



兩名不認罪被告今被裁定罪成

8名被告：謝曉峰（23歲，軟件開發工程師）、18歲男生、17歲男生、曾憲嘉（27歲）、黃昱翔（23歲）、劉燕嫦（22歲）、游茜茹（25歲）及范瑜（33歲），被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外一帶，與其他人參與暴動。除首被告謝曉峰和第三被告經審訊，今被裁定罪成，其他被告早前已先後認罪。

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，並有多人被捕。(詳看下圖)

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首被告推卻到港大修讀博士課程

辯方求情指，首被告現為軟件開發工程師，港大表示可讓他修讀博士課程，但首被告因涉本案，希望多賺錢而推卻。此外，第五被告亦剛取得碩士學位。辯方亦呈上退休裁判官曾繁凱，為首被告和第四被告撰寫的求情信。法官聽取求情後，決定替第二和第三被告索取教導所報告，押後至11月21日判刑。

第三被告曾涉另一案被判勞教中心

控方庭上透露，第三被告在本案後涉及另一宗案件，被控縱火和管有物品意圖損壞財產兩罪，經覆核後被判勞中心。根據資料顯示，該被告曾向馬路投擲汽油彈，在屯門法院兒童庭被判十八個月感化令，原審裁判官判刑時形容他是「優秀嘅細路」。

曾向政總掟物

法官裁決指，綜合所有證供，包括涉案影片和被告被捕時的衣物，肯定首被告和第三被告是片段中向政總投擲物件的人。法官指兩被告在擲物後沒有離開，被捕前仍然在示威人群中，互相支持壯大聲勢，參與其中。

穿黑衣隱藏身份

法官又指，兩名被告被捕時都是穿上黑色或深色的衣物，方便隱藏身份。他們戴上護目鏡及防毒面具，可防止被催淚煙影響。此外，他們都有可替換的衣物。考慮兩名被告的裝束及裝備，和向政總投擲物件，法官認為他們不可能只是駐足觀看的途人，最終遂定他們罪成。

案件編號：DCCC 237/2021