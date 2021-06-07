9.29衝突｜兩少年認暴動　背景坎坷患病判勞教所　官稱若成年必囚

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-06-07 11:03

前年9.29 大遊行後金鐘爆發衝突，當日多人被捕並有近百人被控，2名案發時分別14及15歲少年早前在區域法院承認暴動罪，押後至今（7日）判刑。法官在判刑時指，法庭不能容許公眾秩序被人暴力破壞，加上兩名被告的行為針對政總和中環的核心商業區，明言案情嚴重，更指如果二人是成年人的話，會被判處4年或以上監禁，考慮到二人犯案時仍極度年輕，兩人的成長過程亦頗為悲慘，最終納辯方所請，判處二人進勞教中心服刑。

兩名被告現在均已16歲，各承認一項暴動罪，控罪指他們於2019年9月29日於其他不知名人士在參與暴動。

法庭有責任維護公共安寧

郭啟安法官在判刑時指，本案為2019年反修例風波中一系列暴動案件之一，但明言法庭不用也不會考慮案件背後的政治因素；郭官又引述梁天琦一案的判辭，指法庭有責任維護香港的法治秩序和公共安寧，不能容許公眾秩序被人以暴力破壞。

兩被告分別患活躍症及抑鬱症

郭官指，兩名被告的行為針對香港政府總部和中環金鐘一帶的核心商業區，案中亦有人使用汽油彈和破壞窗戶，直言案情嚴重，因此必須判處具阻嚇力的刑罰，明言如果兩名被告犯案時是成年人的話，會被判處4年或以上的監禁，又指不會因二人分別所患的過度活躍症和抑鬱症而作出減刑。

2019年9月29日下午，金鐘政府總部至金鐘一帶曾發生衝突。(詳看下圖)

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來自單親家庭1被告母已逝

郭官亦指，案中二人犯案時年僅14和15歲，屬極度年輕，郭官亦提及二人的背景，指二人生長於單親家庭，其中陳姓14歲被告的成長過程特為悲慘，母親和照顧自己的祖母又分別在被告孩提時患癌，使他最終被交予姨母照顧。

校長願助二人完成學業

辯方又指，二人品格善良，學習態度良好，案後已有反省，兩人的校長亦分別承諾願意在被告服刑後重新接納他們，協助他們完成學業。最終郭官接納懲教所報告以及辯方所請，判處二人進勞教中心服刑。

兩人曾擲物及堵路

案情指，當日有市民組織「全球反極權大遊行」。遊行期間，有示威者以障礙物堵塞夏愨道，又在政總一帶聚集向政總擲汽油彈、磚頭、硬物，更用巨型橡筋向政總擲硬物。兩名被告在案發期間與其他示威者一起在政總外集結，案發時14歲的被告三度向政總擲物，案發時15歲的被告則曾用交通圓筒堵路及三度向政總擲物，二人後來在警方驅散行動中被捕。

案件編號：DCCC 288,293/2020