黃大仙采頤花園、上水御皇庭等屋苑污水呈陽性　政府派10萬快測包

疫情持續，港府今日（31日）公布，因應北區、黃大仙區及屯門區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及共4條公屋及居屋邨，以及多幢私人大廈，包括御景峰、御皇庭、采頤花園等。房屋署及民政事務署將陸續向相關居民、工作清潔員工和物業管理員，派發合共約10萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



▼10月31日污水呈陽性地點▼



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政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署，正在各區採集污水檢測樣本冠狀病毒，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地點為：

．北區 — 祥龍圍邨、御景峰、御皇庭及顯峯

．黃大仙區 — 鳳鑽苑、現崇山、采頤花園、景泰苑及銀鳳街附近一帶住宅

．屯門區 — 兆禧苑及兆山苑

銀鳳街附近一帶住宅。（政府新聞處圖片）

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

沙田東區南區住戶及清潔工獲派16.1萬個快測包

另外，因應沙田、東區及南區採集到對新冠毒病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（31日）表示，沙田民政事務處、東區民政事務處及南區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約16.1萬套2019冠狀病毒病快速測試套裝，以期及早識別感染者。

▼10月27日 疫情記者會公布再放寬社交距離措施▼

