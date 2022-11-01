尼格風球｜天文台︰減弱速度存變數　密切監測考慮是否需改掛8號

強烈熱帶風暴尼格逐漸逼近華南沿岸，天文台於昨日（31日）下午改發3號強風信號。天文台署理高級科學主任郝孟騫今早（1日）在電台節目表示，尼格受高空反氣旋影響，將轉為西北偏西移動，並逐步接近香港，預計在200公里範圍掠過。惟愈接近沿岸地區，尼格將受東北季候風的冷空氣入侵，及較涼的海水影響，強度會逐步下降，但減弱速度存變數，天文台將密切監測發展，考慮是否需要改掛8號烈風或暴風信號。



▼10月31日 3號風球下傍晚天空又紅又紫▼



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尼格明日最近香港 在200公里範圍掠過

郝孟騫表示，現時尼格距離香港東南偏南440公里，預料向西北或西北偏北行動，並橫過南海，預料將在明日最接近香港及珠江口，在200公里範圍掠過。本港今早普遍吹強風，高地間中吹烈風。

他亦表示，今日將有幾陣驟雨，但後雨勢會較為頻密，預料今日初時徘徊20度，稍後天氣進一步轉涼，晚上將下降至19度。他指，大風及下雨將帶來涼意，提醒市民應穿著足夠衣服保暖。

（天文台網頁）

尼格將受東北季候風冷空氣影響減弱

路線方面，郝孟騫表示，尼格沿著西北太平洋的高空反氣旋移動，因引導氣流不強，尼格的速度緩慢，時速僅10公里。他指，高空反氣旋將向西面伸展，因此尼格明日向西量會增加，變為向西北偏西移動。

至於強度方面，因尼格明日接近沿岸地區，受東北季候風的冷空氣入侵，及較涼的海水影響，強度會逐步下降，其橫流亦會逐漸縮小，「原本好大隻，愈近我哋嘅時候，會變咗細隻啲。」

天文台科學主任郝孟騫（左）。（資料圖片）

現時東北季候風與尼格形成共同效應吹強風

至於東北季候風會否加強熱帶氣旋的威力。他指，東北季候風與熱帶氣旋，確實會產生共同效應，在未接近香港前，強度已達強風。例如現時尼格的橫流廣闊，吹強風的時間將會持續，惟當尼格太接近東北季候風時，風力則會減弱。

他表示，由於尼格明日最接近香港並逐步減弱，惟「一加一減」下，減弱速度存變數，天文台將密切監測其動態及發展，考慮是否需改掛8號烈風或暴風信號。

▼10月30日 熱帶氣旋尼格逐步逼近香港▼



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▼10月31日 市民享受3號風球下夕陽▼

