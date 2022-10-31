尼格風球｜天文台料周二傍晚升格颱風　周三港南面180公里掠過

強烈熱帶風暴尼格逐漸逼近華南沿岸，天文台於今日（31日）下午改發三號強風信號，料最少維持到明日（11月1日，星期二）正午12時。天文台會視乎尼格與珠江口 的距離及其減弱速度，審視需否發出更高風球。



天文台今晚更新尼格預測移動路徑圖，料明日下午5時會進入香港400公里防線，並升格成颱風，中心附近最高持續風速達每小時120公里，屬颱風下限（118公里或以上）。天文台料在周三（2日）下午5時，尼格移至香港正南約180公里的南海之上，但會減弱變回強烈熱帶風暴，周四（3日）逐漸向海南方向移動並再減弱。



▼10月30日 熱帶氣旋尼格逐步逼近香港▼



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天文台表示，受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今晚及明早普遍吹強風，高地間中吹烈風，海面有大浪及湧浪，促市民遠離岸邊及停止所有水上活動，進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

在10月31日晚上8時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約580公里。（天文台圖片）

尼格今晚8時集結在香港東南偏南約580公里，中心附近最高持續風速達每小時110公里，接近強烈熱帶風暴上限（風速達每小時117公里）。最新預測移動路徑圖顯示，尼格明日下午5時將進入香港400公里範圍，並增強成颱風，其中心附近最高持續風速達每小時120公里，其後向北偏移動逼近珠水口。

天文台預測尼格在周三至周四初時最接近珠江口一帶，周三在本港南面180公里水域掠過，不過其時強度減弱，降回成強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速達減至每小時90公里，之後向西移動向廣東西部，但大半日維持與本港距離約200公里，其後進一步減弱至熱帶風暴，中心風速降至每小時65公里。

天文台強調，尼格與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數，會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。提醒市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

在晚上8時的過去一小時，大老山、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時71、62及48公里，最高陣風分別為每小時93、82及56公里。

未來兩日高地吹烈風

天文台預料，明日吹強風程度的6級北風，離岸吹7級強風，高地更達到8級烈風水平，即平均風速達每小時63至75公里，屬8號風球風力，大致多雲，海有大浪及湧浪，有幾陣驟雨，稍後雨勢較為頻密，天氣轉涼。周三亦吹6至7級北至東北風，離岸及高地間中吹8級烈風。

天文台10月31日晚上10時發放的九天天氣預報。

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