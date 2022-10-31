尼格風球｜秋颱與「颱風殺手」相逢風力再加持　專家指距離成關鍵

熱帶氣旋尼格步步進逼，以往被視為「颱風殺手」的東北季候風，今次成「助攻」，兩者共同影響下，本港離岸吹強風，高地間中更吹烈風。有專家解釋，當尼格與陸地仍有一段距離，東北季候風要經過較長水路，變得不及在內陸般乾燥而清涼，反而成新動力令其轉得更快。不過，愈接近陸地，熱帶氣旋強度也隨之下降，正如尼格最接近本港時已減弱成熱帶風暴。



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東北季候風會在本周持續影響華南，同時熱帶氣旋尼格會在未來兩三日移向南海北部，靠近廣東沿岸。天文台表示，受尼格及東北季候風的共同影響，未來兩三日沿岸地區風勢頗大，間中有狂風驟雨。參考上午更新的九天天氣預報，未來三日高地吹8級風，即達八號風球程度，明晚雨勢較為頻密，翌日更間中有狂風驟雨。

參考目前熱帶氣旋預測移動路徑，強烈熱帶風暴尼格已進入本港800公里範圍，中心附近最高持續風速為每小時110公里，接近颱風程度下限，但料進入本港400公里時開始減弱，與本港相距約200公里時，再減弱成熱帶風暴，中心附近最高持續風速再減弱至每小時75公里，其後轉向海南島。

專家指溫暖海水令季候風變性反變助攻

本港氣象學家、天文台前助理台長梁榮武解釋，當熱帶氣旋與內陸仍有一段距離，原本乾燥而較涼的東北季候風，由內陸吹往海洋，經過南中國海，受溫暖海洋影響而使氣流變性，反而成為颱風的新動力，令颱風這個旋轉系統轉得更快。

不過，他指隨著尼格開始接近陸地，受東北季候風的乾燥氣流影響，有機會明顯減弱，故天文台料最接近本港時，其中心附近最高持續風速減弱至每小時75公里，但風切變、海水溫度等，亦可成為影響原因。

梁榮武表示，除了東北季候風，風切變及海水溫度等亦可成影響因素。（資料圖片 / 林若勤攝）

季候風加持令華南沿岸風力上升

天文台過去曾解釋，在中國南海的熱帶氣旋會受東北季候風的影響，例如東北季候風恰好遇上熱帶氣旋帶來的暖濕氣流，會產生出風雨交加的天氣，在國內稱為「濕寒露風」。

天文台指出，秋季形成的熱帶氣旋移動路徑及強度均較夏季複雜多變，原因是華南地區受東北季候風支配，強風會影響位於南海水域的熱帶氣旋，通常有兩個結果，一是被乾燥的東北季候風「陰乾」，「消滅」於南海上；另一是產生共同效應，令熱帶氣旋獲「加持」而令華南沿岸風力上升。

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