梨泰院人踩人・有片｜首爾市長視察慘劇現場　男子高呼調查真相

韓國首爾梨泰院上周六晚上（29日）發生人踩人悲劇，造成逾150人死亡。《香港01》於周日（30日）下午在首爾事發現場直擊，當時首爾市市長吳世勳提前結束外訪後，即到場視察，期間一名戴帽男子喊叫，要求政府調查真相，被警察圍住。



特約記者施可瑩韓國首爾直擊報道



10月30日韓國梨泰院萬聖節人踩人慘劇翌日，現場圍封，一名男子在場高呼要查明真相，被警察圍住。（特約記者施可瑩攝）

▼10月30日 直擊韓國梨泰院人踩人慘劇悼念現場▼



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韓星李智漢遇難 約20外國人客死異鄉

全球關注的韓國「梨泰院人踩人事件」發生一天後，死亡人數仍在增加，其中一位遇難者是24歲韓星李智漢（이지한），他通過《Produce 101》第二季出道，之後以演員身份活動；至少20名死者為外國人，包括四名內地人。

男子向在場人士派白菊花供獻花悼念

周日下午大批當地、外國傳媒到事發的漢密爾頓酒店旁斜巷現場採訪。小巷仍然未解封，現場保留事發時混亂狀況，路上仍可見有大批酒罐和死傷者爭相逃生時留下的物品。 除了當地居民外，也有不少外國旅客專程到場致哀，現場有熱心市民準備了白色菊花，讓有意獻花悼念人士可以免費領取，更有民眾特意按傳統，斟了一杯杯燒酒供奉死者。

來自內地的旅客Nancy特意前來現場，她指死傷者都是20多歲的女性，所以讓她更加感到惋惜和難過。

提早結束外訪、回國處理事件的首爾市市長吳世勳，在周日下午時份，到現場了解狀況。其間一名戴帽男子十分激動，欲上前找吳世勳請願，要求盡快調查，被警員攔截，由多位警員共同攙扶。

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生還者重返現場 憶起人多得無法自由走動

內地人小白是其中一位生還者，他在接受訪問時表示，周六晚的畫面仍然歷歷在目。今天是為了釋除家人的疑慮，所以帶同母親再次到訪現場。

小白表示，他當晚一人到梨泰院參加萬聖節派對，但不幸遇上今次事故。他事後知道現場有十幾萬市民後，即時憶述起當時人流超級擠迫，在人迫人的情況底下根本一動也不能動，最後甚至在現場看到：「一位女生在我面前睜開眼睛地離世。」他坦言這個畫面仍然深刻地刻在他的腦海，事故後經常也會回想起那女生的面孔。

當時我們差不多走到那個地方（事發窄巷），擠到你基本上你往哪個方向走已經自己決定不了。然後人群裡面有一些比較沒有禮貌推撞，令你沒有重心。 生還者小白

小白表示，事發當日單獨到梨泰院參加萬聖節派對，不幸遇上今次事故。（特約記者施可瑩攝）

小白說，今次不是第一次參加梨泰院萬聖節派對，但有鑑於今次派對是疫情後首次復辦，所以相信大家也玩得比以前更放，意外釀成今次慘劇。