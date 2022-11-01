渣打馬拉松2023︱明年2.12回歸名額2.5萬　報名日期獎金加碼一覽

受防疫措施影響，第5屆渣打香港馬拉松敲定明年2月12日開跑。大會今（1日）表示，今屆賽事續設馬拉松、半馬拉松和10公里三個距離組別，賽事會沿用傳統路段，參賽名額暫定為2.5萬個。香港田徑總會主席關祺表示，正積極與政府協商，盼參賽名額仍有上調空間。



大會亦宣布，今屆奬金將「加碼」，所有於3小時及3小時半內完成馬拉松的香港跑手，均可獲特別獎金1萬元，是原有獎勵10倍。報名日期則按跑手組別分階段由11月4日起開始，公眾抽籤則由11月15日至21日起接受報名。大會亦已預留名額予成功報名「渣馬2020」人士。



第25屆渣打香港馬拉松敲定明年2月12日開跑。（張浩維攝）

特定時間內完成賽事可獲特別獎金$1萬

疫情持續，渣馬賽事未能全面復常，大會宣布暫定提供2.5萬個參賽名額，較以往逾7萬個大幅縮減，但已較上屆1.8萬個略增。大會宣布，今屆奬金將「加碼」，所有於3小時及3小時半內完成馬拉松的香港跑手，均可獲特別獎金1萬元，是原有獎勵10倍。

所有組別均以維多利亞公園作為終點

今屆賽事將設馬拉松、半馬拉松和10公里三個距離組別，亦會邀請海外精英跑手參加。

賽事會沿用傳統路段，馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發；10公里項目則以東區走廊作起點。所有組別均以維多利亞公園作為終點。

跑手須提供48小時核酸檢測及賽事當日快測陰性證明

跑手亦必須嚴格遵守多項防疫措施，包括符合疫苗通行證要求，領取跑手包前提交健康申報表，比賽前須提供48小時核酸檢測陰性及當日的快測陰性證明，另需掃描安心出行及出示疫苗通行證藍碼。

第25屆渣打香港馬拉松敲定明年2月12日開跑。（資料圖片/盧翊銘攝）

公眾抽籤11.15至11.21接受報名

報名方面，將按跑手組別分階段進行，挑戰組跑手可將11月4日至10日報名，大會另已預留予成功報名「渣馬2020」及未曾透過預留名額報名中籤「渣馬2021」人士，合資格者可於11月10日至14日報名。至於公眾抽籤方面，則由11月15日至21日起接受報名。

田總：參賽名額仍有上調空間

香港田徑總會主席關祺表示，正積極與港府協商，盼參賽名額仍有上調空間，並於報名截止前有決定：「希望疫情盡快好轉，可以放鬆限制。」

對於將於今年12月初舉行的新加坡渣打馬拉松，名額多香港馬拉松一倍，關祺指，每個地方舉辦賽事均有其獨特情況，無法直接比較，但強調大會與港府有共同信念：「喺香港搞好體壇盛事，積極朝呢個方向協商緊。」

未正面回應會否有衣著或口號指引及能否高呼「香港加油」

至於今屆賽事會否有衣著或口號指引，例如不能高呼「香港加油」等，他未有正面回應，僅強調期望跑手遵從大會規矩及本港法律：「希望大家都享受呢個體育盛事，同盡力參加。」

上屆男子全馬冠軍黃啟樂（右）盼政府盡快鬆綁，吸引旅客透過參加馬拉松認識香港；上屆女子十公里冠軍羅映潮（左）則認為海外選手來港參賽，對本地跑手是一大鼓舞。（張浩維攝）

全馬冠軍黃啟樂盼盡快鬆綁 吸引旅客認識香港

上屆男子全馬冠軍黃啟樂則盼政府盡快鬆綁，除海外精英選手外，盼可吸引旅客透過參加馬拉松認識香港：「跑過一次全馬，條路真係好靚，你到嘅地方真係平時無機會自己行過，例如青馬大橋，參加好多場比賽，都未見過去咁大型天橋，或落隧道，其實係香港特色，相信係可以吸引到好多旅客。」

上屆女子十公里冠軍羅映潮則認為，海外選手來港參賽，是本地跑手一大鼓舞，「自己睇好多海外比賽，見到佢哋嚟到好似見到明星咁，有機會同一個跑道跑，係難得機會。」

渣打馬拉松2023賽事詳情：

組別：馬拉松



名額：6,000名



起點：尖沙咀彌敦道



組別：半馬拉松



名額： 6,000名



起點：尖沙咀彌敦道



組別：10公里賽事



名額：13,000名



起點：東區走廊



渣打馬拉松2023賽事報名日期：

挑戰組跑手-11月4日至10日



預留名額-11月10日至14日



公眾抽籤-11月15日至21日



傷健人士名額-11月15日至12月30日



公益名額-12月13日至12月30日

