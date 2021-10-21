渣馬2021｜大會要求守法　跑手稱會避穿黃衫：多一事不如少一事

周日（24日）便是跑手們期待已久的渣打香港馬拉松復辦日，也是疫情爆發以及《港區國安法》實施後，本港首個大型體育賽事。往年賽事，部分跑手會穿奇裝異服或展示具政治訴求標語，香港田徑總會日前表明，如大會發現有任何違反法例或違反大會規則情況且勸喻不果，將會要求執法部門介入協助。在今日（21）參加者到維園領取選手包首日，有跑手明言為免引起不必要麻煩，賽事當日會注意服飾，不選擇黃色運動服：「廢事畀人話，多一事不如少一事。」



今屆是《港區國安法》實施下首次渣打馬拉松，大會日前表明嚴正要求跑手於星期日參與賽事時需絕對守法。

渣馬2021｜首日取選手包維園現長龍 跑手嫌繁複：複雜過過關

穿着特別裝束需安檢 第二年參賽跑手稱避免「敏感」裝束

往年賽事，部分跑手會穿奇裝異服或展示具政治訴求標語，香港田徑總會日前表明，如大會發現有任何違反法例或違反大會規則情況，將作出勸喻，勸喻不果將會要求執法部門介入協助。至於穿着特別裝束或攜帶背包的跑手，必須在大會工作人員指示下進入起點檢查站接受安檢才可參加活動。

今日到維園領取選手包的夏先生，今屆是第二次參加渣馬，他表示比賽當天會穿著平常的運動衣，避免「敏感」裝束，例如黃或藍顏色的運動服。

跑手形容今屆氣氛比往年淡 參賽考慮也比以往多：廢事畀人話

張先生參加了馬拉松約十年，他稱在疫情及延期等因素下，今屆氣氛比往年淡然，而在《港區國安法》下，參賽考慮會比以前多，例如服飾等，為免引起麻煩，當日會不選擇黃色運動服：「廢事畀人話，多一事不如少一事。」